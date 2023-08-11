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    이중벽 주전자 5000 이중벽 주전자 5000 시리즈

    HD9395/90

    뜨거운 내부, 차가운 외부

    이중벽 무선 전기주전자기로 간편하게 끓이기: 이중벽을 통해 보온성이 오래 지속되고 안전성이 뛰어나며 컵 표시등 기능으로 에너지 효율이 향상됩니다. 내솥은 위생과 수명을 위해 식품 등급의 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.

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    이중벽 주전자 5000 이중벽 주전자 5000 시리즈

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    모두 보기 무선주전자

    뜨거운 내부, 차가운 외부

    매끄러운 내부 스테인리스 스틸 소재의 이중벽

    • 안전하게 에너지를 절약하며 끓이기
    • 편리한 사용, 세련된 디자인
    • 1.7리터 용량의 온 가족을 위한 사이즈
    절열층이 있는 이중벽 주전자

    절열층이 있는 이중벽 주전자

    주전자 외부가 식을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 이중벽 주전자는 절열층이 있어 외부를 낮은 온도로 유지하면서 내부의 온기를 장시간 유지해 줍니다.

    Strix 컨트롤러로 건조 상태 가열 방지

    Strix 컨트롤러로 건조 상태 가열 방지

    내장된 Strix 컨트롤러를 사용하면 주전자에 물이 없거나 주전자를 열판에서 들어 올리는 경우 자동으로 전원이 꺼지므로, 물이 없는 상태로 끓여 주전자가 손상되거나, 에너지가 낭비되는 것을 방지할 수 있습니다.

    식품 등급의 스테인리스 위생 및 부식 방지

    식품 등급의 스테인리스 위생 및 부식 방지

    항상 안전하고 깨끗하게 즐기세요. 식품 등급의 스테인리스 스틸로 제작되어 위생을 극대화하고 부식을 방지합니다.

    식품 등급의 스테인리스 스틸 용기로 위생적이고 빠른 가열

    식품 등급의 스테인리스 스틸 용기로 위생적이고 빠른 가열

    내부 용기의 입구가 넓고 스테인리스 스틸로 되어 있는 주전자로 빠르게 끓고 세척이 간편합니다.

    전원 표시등

    전원 표시등

    주전자가 켜져 있는지 한 눈에 알 수 있는 세련된 전원 표시등

    내려놓기 편리한 360도 받침대

    내려놓기 편리한 360도 받침대

    간편하게 받침대에 주전자를 내려놓고, 편리한 회전식 접촉 센터를 사용해 원하는 대로 방향을 조정할 수 있습니다.

    컵 단위 표시기로 에너지 절약

    컵 단위 표시기로 에너지 절약

    에너지와 물을 절약하면서 더 친환경적인 세상을 만드는 데 기여합니다. 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓여, 1분 이내에 에너지를 절약하며 빠르게 끓일 수 있습니다.

    스프링 열림 뚜껑

    스프링 열림 뚜껑

    버튼을 한 번 터치하면 스프링 열림 뚜껑이 쉽게 열립니다.

    코드 감기로 깔끔하게 코드 보관

    코드 감기로 깔끔하게 코드 보관

    코드를 깔끔하고 간편하게 주전자 받침대 주위에 감아 코드가 보이지 않게 정돈하여 보관할 수 있습니다.

    최대 7컵까지 끓일 수 있는 1.7리터의 대용량

    최대 7컵까지 끓일 수 있는 1.7리터의 대용량

    온 가족이나 다인용에 적합합니다. 1.7리터 용량의 주전자로 최대 7컵까지 넉넉한 용량의 물을 끓일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      메탈
      물탱크 용량
      1.7l
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,850~2,200W
      전압
      220-240V
      빈도
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      15.5cm
      제품 넓이
      23.05cm
      제품 높이
      25.2cm
      제품 중량
      1,183.5g
      포장 길이
      18.5cm
      포장 폭
      24cm
      포장 높이
      28cm
      포장 중량
      402.5g

    • 원산지

      생산지
      중국

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