Strix 컨트롤러로 건조 상태 가열 방지

내장된 Strix 컨트롤러를 사용하면 주전자에 물이 없거나 주전자를 열판에서 들어 올리는 경우 자동으로 전원이 꺼지므로, 물이 없는 상태로 끓여 주전자가 손상되거나, 에너지가 낭비되는 것을 방지할 수 있습니다.