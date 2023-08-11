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뜨거운 내부, 차가운 외부
이중벽 무선 전기주전자기로 간편하게 끓이기: 이중벽을 통해 보온성이 오래 지속되고 안전성이 뛰어나며 컵 표시등 기능으로 에너지 효율이 향상됩니다. 내솥은 위생과 수명을 위해 식품 등급의 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.모든 혜택 보기
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주전자 외부가 식을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 이중벽 주전자는 절열층이 있어 외부를 낮은 온도로 유지하면서 내부의 온기를 장시간 유지해 줍니다.
내장된 Strix 컨트롤러를 사용하면 주전자에 물이 없거나 주전자를 열판에서 들어 올리는 경우 자동으로 전원이 꺼지므로, 물이 없는 상태로 끓여 주전자가 손상되거나, 에너지가 낭비되는 것을 방지할 수 있습니다.
항상 안전하고 깨끗하게 즐기세요. 식품 등급의 스테인리스 스틸로 제작되어 위생을 극대화하고 부식을 방지합니다.
내부 용기의 입구가 넓고 스테인리스 스틸로 되어 있는 주전자로 빠르게 끓고 세척이 간편합니다.
주전자가 켜져 있는지 한 눈에 알 수 있는 세련된 전원 표시등
간편하게 받침대에 주전자를 내려놓고, 편리한 회전식 접촉 센터를 사용해 원하는 대로 방향을 조정할 수 있습니다.
에너지와 물을 절약하면서 더 친환경적인 세상을 만드는 데 기여합니다. 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓여, 1분 이내에 에너지를 절약하며 빠르게 끓일 수 있습니다.
버튼을 한 번 터치하면 스프링 열림 뚜껑이 쉽게 열립니다.
코드를 깔끔하고 간편하게 주전자 받침대 주위에 감아 코드가 보이지 않게 정돈하여 보관할 수 있습니다.
온 가족이나 다인용에 적합합니다. 1.7리터 용량의 주전자로 최대 7컵까지 넉넉한 용량의 물을 끓일 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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