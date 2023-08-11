안전한 터치

무선주전자 외부가 식을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 온도 조절이 가능한 필립스 무선주전자는 이중 절연층으로 되어 있어 터치해도 될 정도로 외부 온도를 낮게 유지하는 동시에 내부 온기를 유지하여 오랫동안 편안하게 물을 마실 수 있습니다.