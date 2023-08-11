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적정 온도의 10가지 이상의 음식과 음료
좋아하는 음료, 수프, 국수를 특정 온도로 가열하면 더 맛있어진다는 사실을 알고 계셨나요? 이중 벽으로 설계된 온도 조절 주전자의 내부로 정확하게 가열되고 외부는 차갑게 유지됩니다.모든 혜택 보기
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차, 커피, 이유식, 코코아, 인스턴트 면 등 다양한 온도에서 조리할 수 있습니다. 40~100도의 6가지 온도 설정이 가능한 이 무선주전자는 항상 완벽하고 안전한 서빙이 가능합니다.
무선주전자가 원하는 온도에 도달하면 스마트 보온 기능이 작동해 정확한 수온을 유지하므로 다시 끓일 필요가 없습니다.
무선주전자 외부가 식을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 온도 조절이 가능한 필립스 무선주전자는 이중 절연층으로 되어 있어 터치해도 될 정도로 외부 온도를 낮게 유지하는 동시에 내부 온기를 유지하여 오랫동안 편안하게 물을 마실 수 있습니다.
선택한 온도를 모니터링하고 지능형 핸들 디스플레이를 통해 설정과 정확하게 일치하는지 실시간으로 관찰할 수 있습니다.
항상 안전하고 깨끗한 서빙이 가능합니다. 식용 등급의 스테인리스 스틸로 제작되어 위생 및 부식 방지 효과가 뛰어납니다.
온 가족이나 다인용에 적합합니다. 1.7리터 용량의 주전자로 최대 7컵까지 넉넉한 용량의 물을 끓일 수 있습니다.
코드를 깔끔하고 간편하게 주전자 받침대 주위에 감아 코드가 보이지 않게 정돈하여 보관할 수 있습니다.
버튼을 한 번 터치하면 스프링 열림 뚜껑이 쉽게 열립니다.
에너지와 물을 절약하면서 더 친환경적인 세상을 만드는 데 기여합니다. 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓여, 1분 이내에 에너지를 절약하며 빠르게 끓일 수 있습니다.
간편하게 받침대에 주전자를 내려놓고, 편리한 회전식 접촉 센터를 사용해 원하는 대로 방향을 조정할 수 있습니다.
내부 용기의 입구가 넓고 스테인리스 스틸로 되어 있는 주전자로 빠르게 끓고 세척이 간편합니다.
내장된 Strix 컨트롤러를 사용하면 주전자에 물이 없거나 주전자를 열판에서 들어 올리는 경우 자동으로 전원이 꺼지므로, 물이 없는 상태로 끓여 주전자가 손상되거나, 에너지가 낭비되는 것을 방지할 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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