세척이 편리하도록 개선된 디자인으로 식기세척기에 사용 가능

요리를 더 쉽게 만든 것에 그치지 않고, 새로운 디자인으로 세척도 더욱 간편하게 개선했습니다. 내부는 한 번의 손질로 깔끔하게 닦을 수 있어 시간이 절약되고 세척도 간편합니다. 모든 부품은 식기세척기 사용이 가능합니다.