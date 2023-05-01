7000 시리즈 에어프라이어 콤비 8.3L와 조리 온도 기능
언제나 최고의 요리 경험.
복잡하게 고민하지 마세요. 래피드 콤비 에어 테크놀로지와 내장형 조리 온도 기능 덕분에 항상 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다. HomeID 앱에 좋아하는 레시피를 저장하고, Auto-Cook 프로그램을 통해 버튼 하나로 더 빠르게 요리할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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7000 시리즈 에어프라이어 콤비 8.3L와 조리 온도 기능
언제나 최고의 요리 경험.
원하는 결과와 식사를 보장
- 래피드 콤비 에어 테크놀로지
- Auto-cook 프로그램
- 22-in-1 조리 기능
- HomeID에 연결
- 조리 온도 기능
래피드 콤비 에어 테크놀로지로 더 다양한 요리를 더 맛있게 조리 가능
"최대 99% 적은 기름으로 맛있는 음식을 즐기세요.* 특허받은 별 모양 설계의 래피드 콤비 에어 테크놀로지가 빠르고 역동적인 듀얼 공기 흐름으로 음식 안팎을 골고루 익혀, 겉바속촉의 완벽한 식감을 선보입니다. 다양한 요리를 40% 더 빠르게** 완성하세요."
자동 조리 프로그램이 최상의 맛을 위한 비법 안내
요리 과정을 단계별로 안내해 드립니다. 새로운 자동 조리 프로그램은 바쁠 때 요리에 대한 부담을 줄여줍니다. 재료만 선택하면 나머지는 에어프라이어 콤비가 알아서 해드립니다.
조리 온도 기능으로 좋아하는 음식을 쉽고 완벽하게 조리
스테이크를 포함한 단백질 요리를 원하는 굽기로 완벽하게 조리하세요. 내장형 조리 온도 기능으로 개별 취향에 맞게 정교하게 조절할 수 있습니다.
취향을 기억하는 HomeID, 건강한 식사에 대한 아이디어도 제공
선택하고 설정한 후, 편히 기다리세요. HomeID 앱에서 레시피를 선택해 에어프라이어로 전송하면, 소파에 앉아 조리 과정을 확인할 수 있습니다. 10,000가지 이상의 에어프라이어 맞춤형 레시피를 단계별로 친절하게 안내해 드립니다.***
처음부터 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 디스플레이
슬림한 디자인과 TFT 스크린의 직관적인 디스플레이가 단계별 조리, 유지 관리 팁 등 다양한 시각적 안내 정보를 추가로 제공합니다.
다양한 조리 기능과 함께 더 넉넉한 음식 준비 가능
하나의 장치로 22가지 조리 기능 제공! 튀김, 그릴, 로스트, 베이킹, 조림, 슬로우 쿠킹, 숯불구이, 건조, 해동 등 다양한 요리가 가능합니다.
8.3L 대용량으로 가족과 단체에 적합한 넉넉한 식사 준비 가능
지금까지 출시된 단일 바스켓 제품 중 가장 큰 8.3L 용량으로 최대 7인분까지 간편하게 요리할 수 있습니다. 가족 식사, 친구 모임, 밀 프렙에 안성맞춤이며, 2.2kg 통닭이나 2kg 감자튀김도 거뜬히 들어갑니다.****
50% 더 빠르게 조리하여 최대 70%의 에너지 절약
시간을 절약하고 에너지도 아끼세요. 필립스 에어프라이어로 조리하면 오븐을 이용하는 경우에 비해 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.*****
세척이 편리하도록 개선된 디자인으로 식기세척기에 사용 가능
요리를 더 쉽게 만든 것에 그치지 않고, 새로운 디자인으로 세척도 더욱 간편하게 개선했습니다. 내부는 한 번의 손질로 깔끔하게 닦을 수 있어 시간이 절약되고 세척도 간편합니다. 모든 부품은 식기세척기 사용이 가능합니다.
기술 사양
-
원산지
- 생산지
-
중국
-
기술 사양
- 소비전력
-
2,200W
- 전압
-
220~240V
- 빈도
-
50Hz
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
- 온도 범위
-
40~200C°
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
스테인리스 스틸
- 용량
-
8.3L
- 내열성
-
예
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 투명 뚜껑
-
아니요
- 인터페이스
-
디지털 TFT
- 코드 길이
-
1m
- 코드 보관
-
예
- 보온 기능
-
예
- 프로그램
-
80+ Auto-Cook 프로그램
- 바스켓 수
-
1
- 탈착 가능한 바스켓
-
예
- 타이머
-
180분
- 리모컨
-
예
- 인터넷 연결
-
예
- 테크놀로지
-
래피드 에어 콤비
- 내장 전원 스위치
-
예
- 자동 전원 차단
-
예
- 온도 조절 장치
-
예
- 전원 표시등
-
예
- 열 전도 방지 손잡이
-
예
- 식기세척기 사용 가능
-
예
- 온도 표시기
-
예
- 쿨월 포함
-
예
- 최대 온도(°C)
-
200C
- 관련 액세서리 1
-
HD9920
- 관련 액세서리 2
-
HD9921
- 관련 액세서리 3
-
HD9956
- 논스틱 코팅
-
예
- 보증
-
2년
- EU 적합성 선언
-
예
- 색상
-
블랙
- 단일 또는 듀얼 바스켓
-
단일 바스켓
- 연결
-
연결됨
- 관련 액세서리 4
-
HD9916
- 관련 액세서리 5
-
HD9960
- 관련 액세서리 6
-
HD9963
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
443mm
- 제품 폭
-
335mm
- 제품 높이
-
357mm
- 제품 중량
-
9.4kg
- 제품 규격
-
335x357x443mm(LxWxH)
- 포장 길이
-
480mm
- 포장 폭
-
380mm
- 포장 높이
-
430mm
- 포장 중량
-
11kg
- 포장 규격
-
481x381x429mm(LxWxH)
-
내구성
- 케이스
-
90% 이상 재활용 자재
- 매뉴얼
-
100% 재활용 가능한 사용 설명서
- * 신선식품 튀김 1kg 요리에 기름 1큰술 vs 기존 전통 튀김 요리에 2L
- ** 래피드 에어 테크놀로지가 적용된 에어프라이어와 비교
- ***레시피의 수는 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- **** 2kg 용량은 냉동 감자튀김, 치킨, 채소, 로스트 요리 등을 기준으로 함/8.3L 용량은 팬의 전체 부피를 의미합니다.
- ***** 내부 실험실 측정 기준: 에어프라이어에서 치킨 한 마리(AF 설정 160°C, 예열 없음)와 연어 필레(AF 설정 200°C, 예열 없음)를 조리한 결과를 A급 오븐으로 조리한 경우와 비교한 수치입니다.
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