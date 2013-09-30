에어프라이어의 더 커진 용량
필립스 에어프라이어의 더블 레이어 액세서리로 더 많은 음식을 요리해 보세요. 맛있는 버거, 치킨 윙, 생선 등을 쉽고 빠르게 굽거나 튀길 수 있고, 꼬치를 이용해 야채나 고기로 샤슬릭을 만드는 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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에어프라이어의 더 커진 용량
에어프라이어 액세서리
- 더블레이어/꼬치포함
- VIVA 에어프라이어에 적합
간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품
분리형 팬과 튀김 바스켓은 논스틱 코팅 처리 되어 있으며 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.
더 다양한 레시피를 위한 더블 레이어 액세서리
에어프라이어의 더블 레이어 액세서리로 다양한 레시피에 도전해보세요. 버거, 치킨 윙, 생선 등을 쉽고 빠르게 건강한 방법으로 굽거나 튀겨보세요.
액세서리로 납작한 음식 요리 가능
액세서리로 버거 같은 납작한 음식을 요리할 수 있습니다.
기술 사양
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제품 호환성
- 호환 가능
-
HD9100, HD9742, HD9741, HD9743, HD9216, HD9217, HD9250, HD9251, HD9220, HD9230, HD9621, HD9628, HD9721, HD9722, HD9723, HD9728, HD9641, HD9642
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일반 사양
- 논스틱 코팅
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예
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디자인 및 마감
- 재질
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스틸 도금
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