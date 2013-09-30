에어프라이어의 더 커진 용량

필립스 에어프라이어의 더블 레이어 액세서리로 더 많은 음식을 요리해 보세요. 맛있는 버거, 치킨 윙, 생선 등을 쉽고 빠르게 굽거나 튀길 수 있고, 꼬치를 이용해 야채나 고기로 샤슬릭을 만드는 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.