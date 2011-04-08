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  • 베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능 베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능 베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    Viva 컬렉션 에어프라이어 액세서리

    HD9925/00

    베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리 HD9925/00을 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요!

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    Viva 컬렉션 에어프라이어 액세서리

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    베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    에어프라이어 액세서리

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    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품

    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품

    분리형 팬과 튀김 바스켓은 논스틱 코팅 처리 되어 있으며 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    베이킹에 필요한 베이킹용 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    베이킹에 필요한 베이킹용 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리를 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요!

    기술 사양

    • 기술 사양

      용량
      1.3L

    • 일반 사양

      논스틱 코팅
    Badge-D2C

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