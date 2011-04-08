Viva 컬렉션 에어프라이어 액세서리
베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능
이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리 HD9925/00을 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요! 모든 혜택 보기
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베이킹에 필요한 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능
에어프라이어 액세서리
간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품
분리형 팬과 튀김 바스켓은 논스틱 코팅 처리 되어 있으며 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.
베이킹에 필요한 베이킹용 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능
이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리를 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요!
기술 사양
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기술 사양
- 용량
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1.3L
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일반 사양
- 논스틱 코팅
-
예
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