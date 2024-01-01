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    드림웨어 나잘 마스크 나잘 마스크

    HH1111/01

    편안한 착용감의 드림웨어 나잘 마스크

    드림웨어 나잘 마스크를 통해 편안하고 자유로운 수면 자세를 찾아보세요.

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    드림웨어 나잘 마스크 나잘 마스크

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    편안한 착용감의 드림웨어 나잘 마스크

    • 나잘 마스크 패키지
    • 작고 가벼운 나잘 쿠션
    • 편안한 움직임
    • 넓은 시야
    • 편리한 사용
    쿠션 교체 가능한 디자인

    쿠션 교체 가능한 디자인

    드림웨어 나잘 쿠션은 드림웨어 라인의 일부로, 하나의 프레임에 여러 종류의 쿠션을 사용할 수 있어 마스크를 교체하지 않고 쿠션 유형만을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

    잠자는 동안 자유로운 움직임¹

    DreamWear 비강 마스크는 환자가 잠자는 동안 자세를 자유롭게 바꿀 수 있도록 해줍니다.

    머리 위 공기 공급 기능 제공

    드림웨어는 튜브를 정수리 위에 연결하여 튜브가 시야에 보이지 않기를 원하는 사람들에게 훌륭한 옵션입니다.

    기술 사양

    • 세척

      중성 세제로 손 세척
      깨끗하게 헹구고 걸어두거나 자연 건조시킴

    • 제품정보

      재질
      실리콘, 폴리카보네이트, 폴리우레탄 폼, 나일론, 스판덱스, 열가소성 엘라스토머, 폴리에스테르
      미포함 재질
      천연 고무 라텍스 소재 아님
      중간 프레임 길이
      20인치
      패키지 내용물
      중간 프레임, 소형, 중형, 대형 및 중형 와이드 쿠션, 암이 있는 업데이트된 헤드기어, 패브릭 랩
    Badge-D2C

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    • 심의승인번호 :조합-2024-32-006 ㅤ
    • 유효기간 : 2027-08-20

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