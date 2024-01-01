편안한 착용감의 드림웨어 나잘 마스크
드림웨어 나잘 마스크를 통해 편안하고 자유로운 수면 자세를 찾아보세요. 모든 혜택 보기
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편안한 착용감의 드림웨어 나잘 마스크
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- 나잘 마스크 패키지
- 작고 가벼운 나잘 쿠션
- 편안한 움직임
- 넓은 시야
- 편리한 사용
쿠션 교체 가능한 디자인
드림웨어 나잘 쿠션은 드림웨어 라인의 일부로, 하나의 프레임에 여러 종류의 쿠션을 사용할 수 있어 마스크를 교체하지 않고 쿠션 유형만을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
잠자는 동안 자유로운 움직임¹
DreamWear 비강 마스크는 환자가 잠자는 동안 자세를 자유롭게 바꿀 수 있도록 해줍니다.
머리 위 공기 공급 기능 제공
드림웨어는 튜브를 정수리 위에 연결하여 튜브가 시야에 보이지 않기를 원하는 사람들에게 훌륭한 옵션입니다.
기술 사양
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세척
- 중성 세제로 손 세척
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깨끗하게 헹구고 걸어두거나 자연 건조시킴
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제품정보
- 재질
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실리콘, 폴리카보네이트, 폴리우레탄 폼, 나일론, 스판덱스, 열가소성 엘라스토머, 폴리에스테르
- 미포함 재질
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천연 고무 라텍스 소재 아님
- 중간 프레임 길이
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20인치
- 패키지 내용물
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중간 프레임, 소형, 중형, 대형 및 중형 와이드 쿠션, 암이 있는 업데이트된 헤드기어, 패브릭 랩
- 이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요
- 심의승인번호 :조합-2024-32-006
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- 유효기간 : 2027-08-20
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