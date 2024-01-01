쿠션 교체 가능한 디자인

드림웨어 나잘 쿠션은 드림웨어 라인의 일부로, 하나의 프레임에 여러 종류의 쿠션을 사용할 수 있어 마스크를 교체하지 않고 쿠션 유형만을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.