효과적인 통증 완화
필립스 인프라케어는 근육 및 관절에 효과적인 통증 완화 작용을 합니다. 300W 적외선 램프는 매우 편안하게 적외선 열을 피부 깊숙이 침투시켜 혈액 순환을 촉진하고 통증부위(40X30cm)를 효과적으로 완화합니다. 모든 혜택 보기
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효과적인 통증 완화
깊숙히 스며드는 적외선의 따뜻함
깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함
적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.
기술 사양
-
효과적인 통증 완화
- 깊숙히 스며드는 따뜻함
-
예
-
영역 치료
- 치료 부위
-
40x30
cm
- 적외선 할로겐 램프
-
300
W
-
치료 제어
- 디지털 타이머
-
명확한 피드백
-
기술 사양
- 코드 길이
-
200
m
- 전압
-
230
V
- 배터리
-
LR-54-알카라인, 1,5 V (수명 200회)
- 소비전력
-
300
W
- 단열
-
Class II(이중막)
- 진동수
-
50/60
Hz
- 램프 수명
-
500
시간
-
크기 및 무게
- 제품 규격
-
20x30.9x17.2 (WxHxD)
cm
- 제품 중량
-
1.4
kg
- A-box 크기
-
29x40.4x74.5 (WxHxD)
cm
- F-box 중량
-
1.8
kg
- 유로 팔레트 수량
-
60
개입
- A-box 중량
-
5.4
kg
- A-box 내 F-box 수
-
3
개입
- F-box 크기
-
28x38.6x24.5 (WxHxD)
cm
-
물류 제원
- CTV 코드
-
884363101000
- 원산지
-
독일
-
안전
- IEC certified
-
IEC 60601 및 60335 준수
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간편한 사용
- 조절 기능
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0-40도(뒤쪽)
- on/off(켜짐/꺼짐) 스위치
-
예
- 부드러운 손잡이
-
손쉬운 휴대 및 비치
-
의료 기구
- 의료 기구 관계
-
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