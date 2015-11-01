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    인프라케어 적외선 램프

    HP3631

    효과적인 통증 완화

    필립스 인프라케어는 근육 및 관절에 효과적인 통증 완화 작용을 합니다. 300W 적외선 램프는 매우 편안하게 적외선 열을 피부 깊숙이 침투시켜 혈액 순환을 촉진하고 통증부위(40X30cm)를 효과적으로 완화합니다.

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    인프라케어 적외선 램프

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    효과적인 통증 완화

    깊숙히 스며드는 적외선의 따뜻함

    • 300W
    • 부위별 집중 치료
    • 디지털 타이머
    깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

    깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

    적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.

    기술 사양

    • 효과적인 통증 완화

      깊숙히 스며드는 따뜻함

    • 영역 치료

      치료 부위
      40x30  cm
      적외선 할로겐 램프
      300  W

    • 치료 제어

      디지털 타이머
      명확한 피드백

    • 기술 사양

      코드 길이
      200  m
      전압
      230  V
      배터리
      LR-54-알카라인, 1,5 V (수명 200회)
      소비전력
      300  W
      단열
      Class II(이중막)
      진동수
      50/60  Hz
      램프 수명
      500  시간

    • 크기 및 무게

      제품 규격
      20x30.9x17.2 (WxHxD)  cm
      제품 중량
      1.4  kg
      A-box 크기
      29x40.4x74.5 (WxHxD)  cm
      F-box 중량
      1.8  kg
      유로 팔레트 수량
      60  개입
      A-box 중량
      5.4  kg
      A-box 내 F-box 수
      3  개입
      F-box 크기
      28x38.6x24.5 (WxHxD)  cm

    • 물류 제원

      CTV 코드
      884363101000
      원산지
      독일

    • 안전

      IEC certified
      IEC 60601 및 60335 준수

    • 간편한 사용

      조절 기능
      0-40도(뒤쪽)
      on/off(켜짐/꺼짐) 스위치
      부드러운 손잡이
      손쉬운 휴대 및 비치

    • 의료 기구

      의료 기구 관계
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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