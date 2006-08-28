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    인프라케어 적외선 램프

    HP3641

    효과적인 통증 완화

    필립스 인프라케어는 근육 및 관절에 효과적인 통증 완화 작용을 합니다. 650W의 적외선 따뜻함은 매우 편안하게 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 촉진시켜 통증부위(60x40cm)에 효과적인 완화를 가져다 줍니다.

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    인프라케어 적외선 램프

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    효과적인 통증 완화

    깊숙히 스며드는 적외선의 따뜻함

    • 650W
    • 반신 치료
    • 63.5cm 높이
    650W 적외선 할로겐 램프

    650W 적외선 할로겐 램프

    필립스 인프라케어 HP 3643은 등 전체, 어깨와 목 또는 허벅지 부위 등 60X40cm에 이르는 영역의 통증을 효과적으로 완화시키도록 최적화되어 있습니다. 인프라케어는 혁신적인 적외선 할로겐 램프 기능을 갖추고 있습니다. 특별 광학 기능 및 필터를 갖춘 650W 강력한 할로겐 램프는 적외선 온기를 치료 부위에 고루 분배하여 반신 치료 및 보다 편안한 보온 효과를 제공하도록 최적화되어 있습니다.

    각도와 회전 조절 가능

    각도와 회전 조절 가능

    인프라케어 HP 3643은 유연성있는 구조로, 반신 치료 및 기타 상황(예: 침대/소파에 누워 있는 경우)에도 용이하게 사용할 수 있습니다. 높이 조절기 옆 램프 외장을 수평 또는 수직으로(왼쪽/오른쪽 90도) 움직이고 위쪽 또는 아래로 기울여(45도) 몸의 오른쪽 부분을 효과적으로 치료할 수 있도록 쉽게 배치할 수 있습니다.

    깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

    깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

    적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.

    기술 사양

    • 반신 치료

      Infrared halogen lamp
      650  W
      Treatment area
      60x40  cm

    • 효과적인 통증 완화

      깊숙히 스며드는 따뜻함

    • 치료 제어

      디지털 타이머
      자동 전원 차단
      3단계 온기 설정 조광기
      일시 중지 기능

    • 기술 사양

      코드 길이
      300  m
      전압
      230  V
      소비전력
      650  W
      단열
      Class II(이중막)
      진동수
      50/60  Hz
      램프 수명
      500  시간

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      5.5  kg
      제품 규격
      29.0x63.5x29.0 (WxHxD)  cm
      유로 팔레트 수량
      18  개입
      F-box 규격(=A-box)
      33.9x80.0x36.5 (WxHxD)  cm
      F-box 중량(=A-box)
      6.5  kg

    • 물류 제원

      원산지
      독일
      CTV 코드
      884364101000

    • 안전

      IEC certified
      IEC 60601 및 60335 준수

    • 편리한 사용

      손잡이 2개
      손쉬운 휴대 및 비치
      on/off(켜짐/꺼짐) 스위치
      디지털 사용자 인터페이스
      정시 피드백과 보온 강도 조정
      Extendable height
      45-80  cm
      손쉽게 설치할 수 있는 램프 외장(좌/우)
      90
      손쉽게 설치할 수 있는 램프 외장(위/아래)
      45

    • 의료 기구

      의료 기구 관계
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

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