깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.