HP3641
효과적인 통증 완화
필립스 인프라케어는 근육 및 관절에 효과적인 통증 완화 작용을 합니다. 650W의 적외선 따뜻함은 매우 편안하게 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 촉진시켜 통증부위(60x40cm)에 효과적인 완화를 가져다 줍니다.모든 혜택 보기
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필립스 인프라케어 HP 3643은 등 전체, 어깨와 목 또는 허벅지 부위 등 60X40cm에 이르는 영역의 통증을 효과적으로 완화시키도록 최적화되어 있습니다. 인프라케어는 혁신적인 적외선 할로겐 램프 기능을 갖추고 있습니다. 특별 광학 기능 및 필터를 갖춘 650W 강력한 할로겐 램프는 적외선 온기를 치료 부위에 고루 분배하여 반신 치료 및 보다 편안한 보온 효과를 제공하도록 최적화되어 있습니다.
인프라케어 HP 3643은 유연성있는 구조로, 반신 치료 및 기타 상황(예: 침대/소파에 누워 있는 경우)에도 용이하게 사용할 수 있습니다. 높이 조절기 옆 램프 외장을 수평 또는 수직으로(왼쪽/오른쪽 90도) 움직이고 위쪽 또는 아래로 기울여(45도) 몸의 오른쪽 부분을 효과적으로 치료할 수 있도록 쉽게 배치할 수 있습니다.
적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.
반신 치료
효과적인 통증 완화
치료 제어
기술 사양
크기 및 무게
물류 제원
안전
편리한 사용
의료 기구
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