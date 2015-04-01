이온 케어로 부드럽고 빛나는 머릿결

정전기는 어디서나 발생하지만 건조한 날이면 더 심해집니다. 그래서 머리가 쉽게 곱슬거리고 지저분해집니다. 이 성가신 문제를 간편히 해결하기 위해 이온 스타일링 브러쉬를 개발했습니다. 이온기에서 음이온을 생성하여 정전기의 양전하를 중화시켜줍니다. 덕분에 곱슬거림이 완화되고 즉시 모발의 윤기와 부드러움이 회복됩니다. 이온을 확산시키기 위해, 쿠션을 이온기 가까이에 두어서 머리를 빗으면 이온이 더 효율적으로 머리카락 사이로 전달됩니다. 이제 언제 어디서나 윤기있는 머리결을 유지하세요.