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단종됨

EasyShine이온 스타일링 브러쉬

HP4588/00

1 개 상 수상

손쉬운 빗질, 윤기 나는 머릿결

이제 새로운 필립스 이온 스타일링 브러쉬로 언제 어디서나 부드럽고 윤기 나는 머릿결을 가꿀 수 있습니다.

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손쉬운 빗질, 윤기 나는 머릿결

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이온 케어로 부드럽고 빛나는 머릿결

이온 케어로 부드럽고 빛나는 머릿결

정전기는 어디서나 발생하지만 건조한 날이면 더 심해집니다. 그래서 머리가 쉽게 곱슬거리고 지저분해집니다. 이 성가신 문제를 간편히 해결하기 위해 이온 스타일링 브러쉬를 개발했습니다. 이온기에서 음이온을 생성하여 정전기의 양전하를 중화시켜줍니다. 덕분에 곱슬거림이 완화되고 즉시 모발의 윤기와 부드러움이 회복됩니다. 이온을 확산시키기 위해, 쿠션을 이온기 가까이에 두어서 머리를 빗으면 이온이 더 효율적으로 머리카락 사이로 전달됩니다. 이제 언제 어디서나 윤기있는 머리결을 유지하세요.

매끄러운 라운드 브러쉬 솔 팁이 모발 및 두피에 부드럽게 작용합니다.

매끄러운 라운드 브러쉬 솔 팁이 모발 및 두피에 부드럽게 작용합니다.

모든 브러쉬 솔 팁 부분은 매끄럽게 되어 있어 두피의 긁힘이나 사용 중 모발 엉킴을 방지합니다. 둥근 형태의 특수한 팁 부분은 닿는 면적이 더 넓으므로 민감한 두피에 더욱 부드럽게 사용할 수 있습니다.

표면이 최적화된 브러쉬 솔 쿠션은 사용하기 편합니다.

표면이 최적화된 브러쉬 솔 쿠션은 사용하기 편합니다.

최적으로 설계된 브러쉬 솔 쿠션을 사용하면 힘이 더 고르게 분배되며 머리의 곡선에 자연스럽게 밀착할 수 있어 더욱 편리하고 편안합니다. 컴팩트한 크기로도 머리결을 편안하게 관리할 수 있습니다. 빠르고 부드러운 헤어 마사지로 언제 어디서든 윤기나고 부드러운 머릿결을 유지할 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • AWARD-612383 이미지

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