HP4824
터보드라이로 빠르고 손쉬운 스타일링
컴팩트하면서도 강력한 헤어 드라이어를 원하시나요? 살롱컴팩트는 작고 간편하지만 동시에 1000W의 출력으로 여러분을 만족시켜 드립니다.모든 혜택 보기
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1100W 헤어 드라이어는 최적 수준의 바람 세기와 출력으로 아름다운 스타일 연출을 돕습니다.
헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.
받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.
이 헤어 드라이어는 컴팩트하고 인체공학적인 디자인을 채용한 제품으로 가볍고 조작이 간편하며, 특히 보관이 편리합니다.
완벽한 스타일을 위해 필요한 속도와 풍량을 쉽게 조절할 수 있습니다.
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