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    SalonCompact 헤어 드라이어

    HP4824

    터보드라이로 빠르고 손쉬운 스타일링

    컴팩트하면서도 강력한 헤어 드라이어를 원하시나요? 살롱컴팩트는 작고 간편하지만 동시에 1000W의 출력으로 여러분을 만족시켜 드립니다.

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    SalonCompact 헤어 드라이어

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    터보드라이로 빠르고 손쉬운 스타일링

    살롱컴팩트

    • 1100W
    1100W로 아름다운 스타일 연출

    1100W로 아름다운 스타일 연출

    1100W 헤어 드라이어는 최적 수준의 바람 세기와 출력으로 아름다운 스타일 연출을 돕습니다.

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.

    사용이 편리한 컴팩트한 디자인

    사용이 편리한 컴팩트한 디자인

    이 헤어 드라이어는 컴팩트하고 인체공학적인 디자인을 채용한 제품으로 가볍고 조작이 간편하며, 특히 보관이 편리합니다.

    맞춤형 드라이를 위한 2가지 설정

    완벽한 스타일을 위해 필요한 속도와 풍량을 쉽게 조절할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 서비스 제원

      권장 교체 시기

    • 기술 사양

      전력
      1100  W
    Badge-D2C

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