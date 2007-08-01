원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.