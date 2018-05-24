단종됨
HP4931/00
특별한 기능으로 헤어 드라이를 연출
사용이 간편한 헤어 드라이어로 스타일링하세요. 살롱 에센셜은 1200W의 접이식 헤어 드라이어로 최적의 상태로 드라이가 가능합니다.
1200W
접이식
이 1200W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적의 통풍과 부드러운 바람을 제공합니다.
완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.
헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
비비안니
24/05/2018
한국
아들선물~
아들과 나눠쓰지 않으려 구매했어요~ 머리 말리기는 짱입니다. 작아 들기도 편하고 무엇보다 남자용으로 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Salon Essential HP4931/00 Hairdryer에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Salon Essential HP4931/00 Hairdryer에 대해 작성되었습니다.