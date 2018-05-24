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Salon Essential헤어 드라이어

HP4931/00

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

특별한 기능으로 헤어 드라이를 연출

사용이 간편한 헤어 드라이어로 스타일링하세요. 살롱 에센셜은 1200W의 접이식 헤어 드라이어로 최적의 상태로 드라이가 가능합니다.

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살롱 에센셜

특별한 기능으로 헤어 드라이를 연출

  • 1200W

  • 접이식

아름다운 스타일 연출을 위한 1200W의 부드러운 드라이

아름다운 스타일 연출을 위한 1200W의 부드러운 드라이

이 1200W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적의 통풍과 부드러운 바람을 제공합니다.

편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.

원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
2
1

24/05/2018

한국

한국

아들선물~

아들과 나눠쓰지 않으려 구매했어요~ 머리 말리기는 짱입니다. 작아 들기도 편하고 무엇보다 남자용으로 좋아요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Salon Essential HP4931/00 Hairdryer에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Salon Essential HP4931/00 Hairdryer에 대해 작성되었습니다.

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