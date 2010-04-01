HP4935/22
빠른 드라이와 윤기나는 머릿결
살롱드라이 액티브 이온 헤어드라이기는 이온 기술과 2000W의 헤어드라이기로 빛나는 머릿결을 유지하면서 빠른 드라이가 가능하여, 완벽한 헤어스타일을 연출할 수 있도록 합니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.
집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 정밀한 스타일링이 되며, 손질 및 스타일링 마무리에 좋습니다.
받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.