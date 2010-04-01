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    DryCare Essential 헤어드라이기

    HP4935/22

    빠른 드라이와 윤기나는 머릿결

    살롱드라이 액티브 이온 헤어드라이기는 이온 기술과 2000W의 헤어드라이기로 빛나는 머릿결을 유지하면서 빠른 드라이가 가능하여, 완벽한 헤어스타일을 연출할 수 있도록 합니다.

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    권장 소매가: ￦36,000

    DryCare Essential 헤어드라이기

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    빠른 드라이와 윤기나는 머릿결

    살롱드라이 액티브 이온 헤어드라이기

    • 이온 케어
    • 2000W
    • 6가지 온도 및 속도 설정
    • 쿨샷
    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 정밀한 스타일링이 되며, 손질 및 스타일링 마무리에 좋습니다.

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.

    1.8m 전원 코드

    1.8m 전원 코드

    전문가 수준의 완벽한 볼륨을 위한 2000W

    전문가 수준의 완벽한 볼륨을 위한 2000W

    6가지 속도 및 온도 설정

    6가지 속도 및 온도 설정

    이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발

    기술 사양

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      전력
      2000  W

    • 특징

      쿨샷
      이온 컨디셔닝
      걸고리

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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