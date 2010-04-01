빠른 드라이와 윤기나는 머릿결

살롱드라이 액티브 이온 헤어드라이기는 이온 기술과 2000W의 헤어드라이기로 빛나는 머릿결을 유지하면서 빠른 드라이가 가능하여, 완벽한 헤어스타일을 연출할 수 있도록 합니다.