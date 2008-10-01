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어디서든 최고의 스타일 연출
여행을 위한 필수품, 살롱드라이 트래블은 휴대가 간편하여 어떤 여행 가방에도 넣을 수 있습니다. 접이식으로 사용이 손쉬우면서도 1350W의 드라이어로 여행 시 없어서는 안될 품목입니다.모든 혜택 보기
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이 1600W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적 수준의 공기 흐름과 부드러운 드라이를 제공합니다.
완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.
접이식 손잡이를 갖추어 가장 작은 공간에서도 쉽게 보관하고, 어디서나 휴대할 수 있는 작고 컴팩트한 헤어 드라이어가 완성되었습니다.
전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.
받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.
헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.
여행 중에 사용할 수 있는 여행용 파우치가 함께 제공됩니다. 이 세련된 파우치는 헤어 드라이어 및 액세서리를 보관하도록 제작되어 제품의 손상을 방지해 줍니다.
기술 사양
특징
서비스
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