어디서든 최고의 스타일 연출

여행을 위한 필수품, 살롱드라이 트래블은 휴대가 간편하여 어떤 여행 가방에도 넣을 수 있습니다. 접이식으로 사용이 손쉬우면서도 1350W의 드라이어로 여행 시 없어서는 안될 품목입니다.