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    SalonDry 헤어드라이기

    HP4940/00

    어디서든 최고의 스타일 연출

    여행을 위한 필수품, 살롱드라이 트래블은 휴대가 간편하여 어떤 여행 가방에도 넣을 수 있습니다. 접이식으로 사용이 손쉬우면서도 1350W의 드라이어로 여행 시 없어서는 안될 품목입니다.

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    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    권장 소매가: ￦27,000

    SalonDry 헤어드라이기

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    어디서든 최고의 스타일 연출

    살롱드라이 여행용 헤어드라이기

    • 1600W
    • 접이식
    • 세계 범용 전압
    • 여행용 파우치
    1600W의 부드러운 드라이

    1600W의 부드러운 드라이

    이 1600W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적 수준의 공기 흐름과 부드러운 드라이를 제공합니다.

    편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

    편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

    완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.

    간편한 휴대를 위한 접이식 손잡이

    간편한 휴대를 위한 접이식 손잡이

    접이식 손잡이를 갖추어 가장 작은 공간에서도 쉽게 보관하고, 어디서나 휴대할 수 있는 작고 컴팩트한 헤어 드라이어가 완성되었습니다.

    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐

    헤어 드라이어의 집중 노즐은 공기 흐름이 입구를 통해 특정 부위에 집중하도록 작동합니다. 보다 정밀한 스타일링을 할 수 있으며, 손질 및 헤어 스타일을 마무리하기에 좋습니다.

    1.8m 전원 코드

    1.8m 전원 코드

    전 세계 어디서나 사용 가능한 110V/220V 겸용

    전 세계 어디서나 사용 가능한 110V/220V 겸용

    여행용 파우치 포함

    여행 중에 사용할 수 있는 여행용 파우치가 함께 제공됩니다. 이 세련된 파우치는 헤어 드라이어 및 액세서리를 보관하도록 제작되어 제품의 손상을 방지해 줍니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      소비전력
      1200-1600/1350-1600  W
      색상/마감
      다양
      전력
      중국: 1350W
      전압
      110-127/220-240  V
      전력
      1600  W

    • 특징

      접이식 핸들
      쿨샷
      이중 전압
      걸고리

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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