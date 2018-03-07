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HP6390/10 Precision trimmer

HP6390/10

3.5

| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품

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3.5

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

5
2
1

07/03/2018

한국

한국

사용 후기

눈썹 다듬는 펜크리머 구매자 입니다. 휴대성 사용하기는 편합니다. 눈섭다담을때 모터 힘이 조금 약한듯 합니다. 건전지로 하는 거지만 힘이 약간 딸리는 느낌 빼고는 사용하기, 휴대하기, 청소등 다 괜찮습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HP6393/00 Touch-up pen trimmer에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HP6393/00 Touch-up pen trimmer에 대해 작성되었습니다.

03/09/2016

한국

한국

확인 된 구매자

다리털 관리는 용이할 거 같습니다.

제 경우 미간에 난 잔털 때문에 사용중인데 다른 제품은 사용해보질 않아 모르겠지만 어느정도 한계는 있습니다. 0.5mm정도는 남는다고 보시면 될 거 같고 경우에 따라서 미세한 상처는 납니다. 여성분들 간편하게 다리털 관리하는 용도로는 적당할 거 같네요

이 후기는 HP6392/00 Touch-up pen trimmer에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 HP6392/00 Touch-up pen trimmer에 대해 작성되었습니다.

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