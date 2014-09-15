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외출 시에도 매끄러운 피부 유지
언제, 어디서나 부드러운 피부를 유지하세요. 필립스의 새로운 휴대용 트리머는 외출 시 쉽고 빠르게 신체와 얼굴을 제모할 수 있는 특별한 뷰티 도구입니다. 위생적인 사용을 위한 청소용 브러쉬가 함께 제공됩니다.모든 혜택 보기
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얼굴용 트리머 헤드는 외출 시 신속한 터치 업 작업에 이상적입니다. 8mm 트리머 헤드는 얼굴의 어떤 부위에든 빠르고 정확하게 사용할 수 있는 도구입니다.
2mm와 4mm의 두 가지 길이 중 선택 가능하며 원하는 길이로 정확하게 눈썹을 정리할 수 있습니다. 정확하고 일정한 길이로 정리하려면 트리머 헤드에 빗을 부착하기만 하면 됩니다.
정밀한 족집게가 포함되어 있어 한 올씩 제모할 수 있습니다.
소형 디자인으로 핸드백이나 클러치백에 쏙 들어가며 배터리로 전원을 공급하므로 어디든 가지고 다닐 수 있습니다. AAA 배터리가 포함되어 있습니다.
함께 제공된 브러시로 트리머를 신속하게 청소하고 청결하게 유지하세요.
예쁜 파우치가 포함되어 있어 모든 것을 한 곳에 보관할 수 있습니다.
F-box 규격
액세서리
기술 사양
특징
서비스
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