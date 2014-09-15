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    터치 업 펜 유형 트리머

    HP6393/00

    외출 시에도 매끄러운 피부 유지

    언제, 어디서나 부드러운 피부를 유지하세요. 필립스의 새로운 휴대용 트리머는 외출 시 쉽고 빠르게 신체와 얼굴을 제모할 수 있는 특별한 뷰티 도구입니다. 위생적인 사용을 위한 청소용 브러쉬가 함께 제공됩니다.

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    얼굴 제모를 쉽게 할 수 있는 8mm 트리머 헤드

    얼굴 제모를 쉽게 할 수 있는 8mm 트리머 헤드

    얼굴용 트리머 헤드는 외출 시 신속한 터치 업 작업에 이상적입니다. 8mm 트리머 헤드는 얼굴의 어떤 부위에든 빠르고 정확하게 사용할 수 있는 도구입니다.

    눈썹 길이를 일정하게 정리할 수 있는 눈썹 빗(2, 4mm)

    눈썹 길이를 일정하게 정리할 수 있는 눈썹 빗(2, 4mm)

    2mm와 4mm의 두 가지 길이 중 선택 가능하며 원하는 길이로 정확하게 눈썹을 정리할 수 있습니다. 정확하고 일정한 길이로 정리하려면 트리머 헤드에 빗을 부착하기만 하면 됩니다.

    정밀한 제모를 위한 족집게

    정밀한 제모를 위한 족집게

    정밀한 족집게가 포함되어 있어 한 올씩 제모할 수 있습니다.

    어디서나 휴대하기 편리한 소형 디자인

    어디서나 휴대하기 편리한 소형 디자인

    소형 디자인으로 핸드백이나 클러치백에 쏙 들어가며 배터리로 전원을 공급하므로 어디든 가지고 다닐 수 있습니다. AAA 배터리가 포함되어 있습니다.

    트리머를 위생적으로 관리할 수 있는 청소용 브러시 포함

    트리머를 위생적으로 관리할 수 있는 청소용 브러시 포함

    함께 제공된 브러시로 트리머를 신속하게 청소하고 청결하게 유지하세요.

    뛰어난 편의성을 자랑하는 액세서리 파우치

    뛰어난 편의성을 자랑하는 액세서리 파우치

    예쁜 파우치가 포함되어 있어 모든 것을 한 곳에 보관할 수 있습니다.

    기술 사양

    • F-box 규격

      규격
      80 x 40 x 175mm

    • 액세서리

      청소용 브러시
      보호 캡
      눈썹용 빗
      보호 덮개가 있는 족집게
      액세서리 파우치

    • 기술 사양

      색상
      하얀 진주색 세라믹
      전원
      AAA형 알카라인 배터리 1개(포함)
      전압
      1.5V DC

    • 특징

      신체용 트리밍 도구
      24mm
      얼굴용 트리밍 도구
      8mm

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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