눈썹 길이를 일정하게 정리할 수 있는 눈썹 빗(2, 4mm)

2mm와 4mm의 두 가지 길이 중 선택 가능하며 원하는 길이로 정확하게 눈썹을 정리할 수 있습니다. 정확하고 일정한 길이로 정리하려면 트리머 헤드에 빗을 부착하기만 하면 됩니다.