HP6423/00
간편해진 제모
필립스 샤티넬(Satinelle) 제모기로 오래 지속되는 매끈함을 경험하세요. 0.5mm 길이의 짧은 체모도 모근부터 제거해줍니다. 약 4주간 매끄러운 피부가 유지되며, 3가지 액세서리가 제공됩니다. 최고의 제모 효과를 느껴보세요.모든 혜택 보기
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손에 꼭 맞는 곡선형으로 편안하게 체모를 제거할 수 있습니다.
이 제모기는 저자극성 제모 디스크를 통해 피부를 잡아당기지 않고 0.5mm의 짧은 체모도 제거합니다.
이 제모기의 제모 헤드는 물 세척이 가능합니다. 헤드를 분리할 수 있으며 흐르는 물에 세척할 수 있어 더욱 위생적입니다.
효과적인 제모 시스템으로 몇 주 동안 피부를 까칠함 없이 매끄럽게 유지해줍니다.
비키니 라인 및 겨드랑이 윤곽을 따라 움직이는 쉐이빙 헤드로 밀착 면도가 가능합니다.
쉐이빙 헤드에 트리밍 빗을 부착하여 사용하면 제모 전에 긴 체모를 제거하거나 비키니 라인을 다듬을 수 있습니다.
편리한 이동과 보관을 위한 여행용 파우치가 제공됩니다.
액세서리
소비전력
특징
서비스
편리한 사용
성능
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