간편해진 제모

필립스 샤티넬(Satinelle) 제모기로 오래 지속되는 매끈함을 경험하세요. 0.5mm 길이의 짧은 체모도 모근부터 제거해줍니다. 약 4주간 매끄러운 피부가 유지되며, 3가지 액세서리가 제공됩니다. 최고의 제모 효과를 느껴보세요.