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    Satinelle Essential 컴팩트 제모기

    HP6423/00

    간편해진 제모

    필립스 샤티넬(Satinelle) 제모기로 오래 지속되는 매끈함을 경험하세요. 0.5mm 길이의 짧은 체모도 모근부터 제거해줍니다. 약 4주간 매끄러운 피부가 유지되며, 3가지 액세서리가 제공됩니다. 최고의 제모 효과를 느껴보세요.

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    권장 소매가: ￦87,000

    Satinelle Essential 컴팩트 제모기

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    간편해진 제모

    • 다리용
    • 3가지 액세서리
    • 유선 제모기
    • 인체공학적 핸들
    편안한 조작을 위한 인체공학적으로 구성된 손잡이

    편안한 조작을 위한 인체공학적으로 구성된 손잡이

    손에 꼭 맞는 곡선형으로 편안하게 체모를 제거할 수 있습니다.

    저자극성 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 체모를 제거

    저자극성 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 체모를 제거

    이 제모기는 저자극성 제모 디스크를 통해 피부를 잡아당기지 않고 0.5mm의 짧은 체모도 제거합니다.

    위생 기능 강화 및 손쉬운 청소를 위한 세척 가능한 제모 헤드

    위생 기능 강화 및 손쉬운 청소를 위한 세척 가능한 제모 헤드

    이 제모기의 제모 헤드는 물 세척이 가능합니다. 헤드를 분리할 수 있으며 흐르는 물에 세척할 수 있어 더욱 위생적입니다.

    모근까지 제거해주는 효과적인 제모 시스템

    모근까지 제거해주는 효과적인 제모 시스템

    효과적인 제모 시스템으로 몇 주 동안 피부를 까칠함 없이 매끄럽게 유지해줍니다.

    민감한 부위의 매끄러운 제모를 위한 쉐이빙 헤드

    민감한 부위의 매끄러운 제모를 위한 쉐이빙 헤드

    비키니 라인 및 겨드랑이 윤곽을 따라 움직이는 쉐이빙 헤드로 밀착 면도가 가능합니다.

    비키니 라인의 스타일링을 위한 트리밍 빗

    비키니 라인의 스타일링을 위한 트리밍 빗

    쉐이빙 헤드에 트리밍 빗을 부착하여 사용하면 제모 전에 긴 체모를 제거하거나 비키니 라인을 다듬을 수 있습니다.

    여행용 파우치

    편리한 이동과 보관을 위한 여행용 파우치가 제공됩니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      기본 파우치
      청소용 브러시
      트리밍 빗
      쉐이빙 헤드

    • 소비전력

      전압
      13  V

    • 특징

      속도 설정
      2가지 설정

    • 서비스

      보증
      2년 무상 보증

    • 편리한 사용

      핸들
      인체공학적
      물 세척 가능한 제모 헤드
      가능*

    • 성능

      제모 디스크
      저자극성 제모 디스크
      제모 시스템
      효과적인 제모 시스템

    Badge-D2C

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