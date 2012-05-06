HP6577/00
완벽하고 매끄러운 피부 표현
필립스 샤틴 퍼펙트(Satinperfect) 제모기의 스킨 퍼펙트 시스템은 가늘고 짧은 모근까지도 완벽하게 제거하는 동시에 피부를 보호해 줍니다. 또한 습식 및 건식 사용이 모두 가능하기 때문에 샤워 도중에도 편안하게 사용할 수 있으며, 쉐이빙 헤드와 트리밍 빗이 포함되어 있습니다.모든 혜택 보기
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이 제모기는 세라믹 소재 디스크로 미세한 체모까지 부드럽게 제거합니다.
한 번에 최적의 모근 제거를 위한 더 넓은 제모 헤드는 단 몇 분 안에 오랫동안 지속되는 최상의 매끄러운 피부를 완성할 수 있습니다.
저자극성 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 모근을 제거
액티브 리프터와 마사지용 액세서리를 이용해 누워있는 체모를 일으켜 제거하고 피부를 진정시킴
최대 40분간 무선 제모, 1시간 급속 재충전.
습식 및 건식 사용 가능
탈착식 쉐이빙 헤드가 비키니 라인이나 겨드랑이를 따라 부드럽게 밀착 면도해 줍니다. 트리밍 빗이 함께 제공됩니다.
편안한 제모
액세서리
기술 사양
특징
편리한 사용
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