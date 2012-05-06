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  • 완벽하고 매끄러운 피부 표현 완벽하고 매끄러운 피부 표현 완벽하고 매끄러운 피부 표현

    SatinPerfect 제모기

    HP6577/00

    완벽하고 매끄러운 피부 표현

    필립스 샤틴 퍼펙트(Satinperfect) 제모기의 스킨 퍼펙트 시스템은 가늘고 짧은 모근까지도 완벽하게 제거하는 동시에 피부를 보호해 줍니다. 또한 습식 및 건식 사용이 모두 가능하기 때문에 샤워 도중에도 편안하게 사용할 수 있으며, 쉐이빙 헤드와 트리밍 빗이 포함되어 있습니다.

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    권장 소매가: ￦198,000

    SatinPerfect 제모기

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    완벽하고 매끄러운 피부 표현

    스킨 퍼펙트 시스템<br>

    • 습식 및 건식 사용
    • 쉐이빙 헤드 포함
    세라믹 소재 디스크로 더욱 가늘고 짧은 체모까지 제거

    세라믹 소재 디스크로 더욱 가늘고 짧은 체모까지 제거

    이 제모기는 세라믹 소재 디스크로 미세한 체모까지 부드럽게 제거합니다.

    넓은 헤드로 한 번에 최적의 모근 제거

    넓은 헤드로 한 번에 최적의 모근 제거

    한 번에 최적의 모근 제거를 위한 더 넓은 제모 헤드는 단 몇 분 안에 오랫동안 지속되는 최상의 매끄러운 피부를 완성할 수 있습니다.

    저자극성(Gentle tweezing) 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 모근을 제거

    저자극성(Gentle tweezing) 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 모근을 제거

    저자극성 제모 디스크를 이용해 피부를 잡아당기지 않고 모근을 제거

    액티브 리프터와 마사지용 액세서리를 이용해 누워있는 체모를 일으켜 제거

    액티브 리프터와 마사지용 액세서리를 이용해 누워있는 체모를 일으켜 제거

    액티브 리프터와 마사지용 액세서리를 이용해 누워있는 체모를 일으켜 제거하고 피부를 진정시킴

    무선

    무선

    최대 40분간 무선 제모, 1시간 급속 재충전.

    샤워 중 에도 사용 가능한 습식 및 건식 기능

    샤워 중 에도 사용 가능한 습식 및 건식 기능

    습식 및 건식 사용 가능

    완벽한 제모를 위해 굴곡진 신체 라인에 완전히 밀착되는 쉐이빙 헤드

    완벽한 제모를 위해 굴곡진 신체 라인에 완전히 밀착되는 쉐이빙 헤드

    탈착식 쉐이빙 헤드가 비키니 라인이나 겨드랑이를 따라 부드럽게 밀착 면도해 줍니다. 트리밍 빗이 함께 제공됩니다.

    기술 사양

    • 편안한 제모

      무선

    • 액세서리

      보관용 파우치
      청소용 브러시
      분리형 쉐이빙 헤드
      옵티라이트

    • 기술 사양

      캐칭 포인트 수
      32
      전압
      13 400mA  V
      디스크 수
      17
      초당 제모 동작 속도 1
      1173
      초당 제모 동작 속도 2
      1360

    • 특징

      2단계 속도 설정

    • 편리한 사용

      습식 및 건식 사용

    Badge-D2C

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