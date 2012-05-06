완벽하고 매끄러운 피부 표현

필립스 샤틴 퍼펙트(Satinperfect) 제모기의 스킨 퍼펙트 시스템은 가늘고 짧은 모근까지도 완벽하게 제거하는 동시에 피부를 보호해 줍니다. 또한 습식 및 건식 사용이 모두 가능하기 때문에 샤워 도중에도 편안하게 사용할 수 있으며, 쉐이빙 헤드와 트리밍 빗이 포함되어 있습니다.