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모발 보호(ThermoProtect) 기술의 모발 건조에 최적화된 온도로 빠르게 드라이
모발 손상을 방지하는 것과 동시에 신속한 드라이를 경험해 보세요. 다양한 속도 및 온도 설정 뿐만 아니라 모발 보호 기술(Thermo Protect)로 일정한 온도를 유지하며 빠르게 드라이할 수 있습니다. 또한 곱슬거림 없이 윤기 있는 모발을 만드는 이온 케어 기능도 있습니다.모든 혜택 보기
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모발 보호 기술(ThermoProtect Technology)은 57ºC의 일정한 온도를 유지함으로써 오버드라이를 하지 않고 모발의 수분을 자연스럽게 유지시켜 빛나고 건강한 모발로 드라이해줍니다.
이 전문가용 2200W 헤어 드라이어는 강력한 바람을 선사합니다. 힘과 속도의 결합으로 모발을 보다 빠르고 간편하게 건조시키고 스타일링할 수 있습니다.
보다 완벽한 스타일을 위해 바람 속도와 온도는 사용자 취향에 맞춰 최대 6가지 설정으로 쉽게 조절 가능합니다.
이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누리세요. 충전된 음이온으로 정전기가 제거되고 모발이 보호되며 큐티클 또한 부드럽게 정리되어 모발의 윤기가 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없이 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결이 만들어집니다.
전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.
정교한 스타일링을 위한 슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링 결과와 윤기 있고 빛나는 머릿결을 연출할 수 있습니다.
1.8m의 전원 코드로 편리하게 사용할 수 있습니다.
받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.
볼륨 디퓨저는 인체공학적인 형태의 독특한 비대칭형 디자인으로 더욱 사용하기 쉽고 직관적입니다. 디퓨저가 머리에 바람을 고르게 분사하여 모발을 건강하게 유지하며 볼륨이 살아나고 곱슬거림이 줄어듭니다. 최상의 스타일링을 위해 디퓨저를 정수리와 모근 부분에 가깝게 대고 촘촘한 마사지 핀으로 풍성한 볼륨과 컬을 연출하세요.
헤어 드라이어의 분리형 공기 흐름 필터는 관리가 용이합니다. 손쉽게 버튼을 눌러 분리하고 세척하면 됩니다. 정기적으로 세척하면 먼지나 머리카락이 쌓이지 않아 드라이 성능을 유지할 수 있습니다.
정교한 스타일링을 위한 슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링 결과와 윤기 있고 빛나는 머릿결을 연출할 수 있습니다.
중량 및 크기
기술 사양
특징
서비스
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