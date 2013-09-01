볼륨, 풍성한 모발, 웨이브와 탄력이 있는 스타일링

볼륨 디퓨저는 인체공학적인 형태의 독특한 비대칭형 디자인으로 더욱 사용하기 쉽고 직관적입니다. 디퓨저가 머리에 바람을 고르게 분사하여 모발을 건강하게 유지하며 볼륨이 살아나고 곱슬거림이 줄어듭니다. 최상의 스타일링을 위해 디퓨저를 정수리와 모근 부분에 가깝게 대고 촘촘한 마사지 핀으로 풍성한 볼륨과 컬을 연출하세요.