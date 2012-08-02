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특별한 케어로 더 건강하게 빛나는 머릿결
필립스 프로케어 헤어드라이기는 향상된 균일 온도 배분(EHD™) 기술로 과도한 열로부터 모발을 보호합니다. 특별하게 설계된 공기 배출구는 모발에 열기를 부드럽게 전달하여 모발 및 두피의 열로 인한 손상을 방지합니다.모든 혜택 보기
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향상된 필립스 균일 온도 배분(EHD™) 기술은 독특한 디자인의 공기 배출구로 고온에서도 열을 항상 고르게 분배하여 열로 인한 손상을 방지합니다. 이러한 기능을 통해 과열로부터 모발을 보호하는 효과가 강화되어 건강하고 빛나는 머릿결을 유지할 수 있습니다.
써모프로텍트(모발보호기능)는 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호합니다. 동일한 파워의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.
이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.
세라믹 소재로 속도와 효과는 그대로 유지한 채 과도한 드라이를 방지하며 부드러운 온기의 적외선 열을 방출합니다.
정교한 스타일링을 위한 슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링 결과와 윤기 있고 빛나는 머릿결을 연출할 수 있습니다.
볼륨 디퓨저(diffuser)는 모발을 건강하게 드라이하고 엉킴을 줄여주며 모발 사이에 바람을 퍼지게 하여 모발에 볼륨을 줍니다. 특히 정수리 쪽과 뿌리 부분에 사용시 볼륨이 극대화되어, 컬과 풍성한 스타일을 만드는 데 적합합니다.
전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.
보다 완벽한 스타일을 위해 바람 속도와 온도는 사용자 취향에 맞춰 최대 6가지 설정으로 쉽게 조절 가능합니다.
기술 사양
특징
서비스
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