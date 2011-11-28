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단종됨

헤어드라이기

HP8270/00

혁신적인 센서로 모발 보호 기능을 강화한 드라이

필립스 액티브케어(ActiveCare) 헤어드라이기는 액티브케어만의 혁신적인 정밀 온도 감지 센서(TempPrecision™)가 내장되어 모발 표면의 온도를 실시간으로 감지하며, 모발이 건조되면 자동으로 온도를 낮춥니다. 이러한 방식으로 모발 내 수분을 보존시켜 건강한 머릿결을 가꿀 수 있습니다.

모든 혜택 보기

머릿결을 보호하며 드라이

혁신적인 센서로 모발 보호 기능을 강화한 드라이

  • 2300W

  • 정밀 온도 감지 센서

  • 이온 케어

  • 6가지 속도 및 온도 설정

정밀 온도 감지 센서가 과도한 열처리로 인한 모발 손상을 100% 방지

정밀 온도 감지 센서가 과도한 열처리로 인한 모발 손상을 100% 방지

필립스 고유의 정밀 온도 감지 센서(TempPrecision™)는 모발 표면의 온도를 감지하여 모발이 건조되면 자동으로 온도를 낮춥니다. 이러한 방식으로 모발 내의 수분 증발을 막아 건강하고 빛나는 머릿결을 유지해 주며, 드라이어 윗부분의 LED 표시등은 센서 작동 여부를 나타냅니다.

모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 부드럽고 빛나는 머릿결

모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 부드럽고 빛나는 머릿결

이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.

원적외선 열을 전달하는 세라믹 소재로 모발 보호 향상

원적외선 열을 전달하는 세라믹 소재로 모발 보호 향상

세라믹 소재로 속도와 효과는 그대로 유지한 채 과도한 드라이를 방지하며 부드러운 온기의 적외선 열을 방출합니다.

기술 사양

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