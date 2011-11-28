정밀 온도 감지 센서가 과도한 열처리로 인한 모발 손상을 100% 방지

필립스 고유의 정밀 온도 감지 센서(TempPrecision™)는 모발 표면의 온도를 감지하여 모발이 건조되면 자동으로 온도를 낮춥니다. 이러한 방식으로 모발 내의 수분 증발을 막아 건강하고 빛나는 머릿결을 유지해 주며, 드라이어 윗부분의 LED 표시등은 센서 작동 여부를 나타냅니다.