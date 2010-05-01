HP8300/00
간편한 방법으로 전문가와 같은 스타일 연출
원하는 스타일로 스트레이트하세요. 간단하지만 뛰어난 성능의 심플리 살롱스트레이트는 세라믹 스트레이트 열판이 부착되어 있으며 전문가가 사용하는 180ºC 스타일링 온도로 작동됩니다.모든 혜택 보기
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세라믹은 미세하며 부드럽고 튼튼하여 스트레이트 열판을 만드는 데 최고의 재료입니다. 열판이 모발 사이에서 손쉽게 움직이며 완벽하게 빛나는 머릿결을 선사합니다.
고온 설정이 가능해 원하는 스타일을 마음껏 스타일링 할 수 있고, 헤어 살롱에서 방금 나온 것처럼 완벽한 스타일을 만들어 줍니다.
스트레이트너는 60초 내에 예열되어, 빠른 사용 준비가 가능합니다.
받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.
이 헤어 드라이어는 컴팩트하고 인체공학적인 디자인을 채용한 제품으로 가볍고 조작이 간편하며, 특히 보관이 편리합니다.
세계 어느 곳을 여행하더라도 사용 가능한 범용 전압 채택
.
유용한 회전식 코드 기술이 코드를 회전하여 코드선 엉킴을 방지합니다.
모발 타입
기술 사양
특징
서비스
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