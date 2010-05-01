간편한 방법으로 전문가와 같은 스타일 연출

원하는 스타일로 스트레이트하세요. 간단하지만 뛰어난 성능의 심플리 살롱스트레이트는 세라믹 스트레이트 열판이 부착되어 있으며 전문가가 사용하는 180ºC 스타일링 온도로 작동됩니다.