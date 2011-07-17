모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 곱슬 거리지 않고 빛나는 머릿결

이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누리세요. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 윤기가 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.