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    헤어 스트레이트너

    HP8333/00

    부드러운 헤어 스트레이트닝 및 이온 광택

    필립스 헤어케어 스트레이트너는 부드러운 열판으로 정전기를 줄이고, 모발이 끊기는 것을 방지하여 부드럽고 빛나는 건강한 모발로 가꾸어 줍니다.

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    권장 소매가: ￦70,000

    헤어 스트레이트너

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    부드러운 헤어 스트레이트닝 및 이온 광택

    부드러운 열판이 포함된 헤어 스트레이트너

    • 세라믹 열판
    • 140-220C 온도
    • 이온 컨디셔닝
    실크처럼 부드러운 머릿결을 선사하는 세라믹 열판으로 모발을 두 배 더 부드럽게

    실크처럼 부드러운 머릿결을 선사하는 세라믹 열판으로 모발을 두 배 더 부드럽게

    세라믹은 미세하며 부드럽고 튼튼하기 때문에 스트레이트 열판을 만드는 데 최고의 재료입니다. 실크처럼 부드러운 머릿결을 선사하는 열판이 부드럽게 움직이면서 모발을 관리하는 세라믹의 특성을 강화하여 완벽하게 빛나는 머릿결을 선사합니다.

    모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 곱슬 거리지 않고 빛나는 머릿결

    모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 곱슬 거리지 않고 빛나는 머릿결

    이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누리세요. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 윤기가 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.

    빠른 예열 시간, 60초 내에 사용 준비 완료

    빠른 예열 시간, 60초 내에 사용 준비 완료

    스트레이트너는 60초 내에 예열되어, 빠른 사용 준비가 가능합니다.

    안전하고 편리한 보관을 위한 밀폐형 잠금 장치

    안전하고 편리한 보관을 위한 밀폐형 잠금 장치

    스트레이트너의 받침대에 위치한 잠금 장치로 보관이 간편하며, 스트레이트너로 인한 안전 사고를 예방합니다.

    60분 후 자동 전원 차단

    60분 후 자동 전원 차단

    일부 헤어 스트레이트너 및 컬러는 자동 전원 차단 기능이 탑재되어 안심하고 사용할 수 있습니다. 제품을 켜진 상태로 두면 60분 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

    범용 전압

    범용 전압

    세계 어느 곳을 여행하더라도 사용 가능한 범용 전압 채택

    정확한 220°C 조절과 다양한 온도 조절

    정확한 220°C 조절과 다양한 온도 조절

    코드선 엉킴을 방지하는 회전식 코드

    유용한 회전식 코드 기술이 코드를 회전하여 코드선 엉킴을 방지합니다.

    기술 사양

    • 모발 타입

      결과
      스트레이트
      모발 굵기
      • 일반
      • 굵음
      • 얇음
      모발 길이
      • 롱 타입
      • 일반
      • 짧은 머리

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8  m
      가열 시간
      60초
      전압
      110-240  V
      최고 온도
      220  °C
      히터 종류
      PTC

    • 특징

      세라믹 코팅
      실크처럼 부드러운 머릿결을 선사하는 세라믹
      회전식 코드

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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