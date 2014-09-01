정전기를 방지하여 곱슬거림 없이 부드럽고 윤기 있는 모발 유지

음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 곱슬거림 없이 부드럽고 빛나는 머릿결이 만들어 집니다.