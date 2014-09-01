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    MoistureProtect 스트레이트너

    HP8372/00

    모발의 자연스러운 수분감 유지

    센서 기술로 모발의 수분 밸런스를 유지하며, 센서를 통해 모발의 상태를 초당 30회 진단하여 자연스럽게 수분이 유지되도록 온도를 조절합니다. 최대 63%까지 모발의 수분을 보존합니다(1회 사용 후 측정 결과_2013년).

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    MoistureProtect 스트레이트너

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    모발의 자연스러운 수분감 유지

    건강하게 빛나는 머릿결

    • MoistureProtect 기술
    • 이온
    • 쿠션형 세라믹 열판
    혁신적인 센서를 통한 완벽한 수분 보호

    혁신적인 센서를 통한 완벽한 수분 보호

    센서를 통해 모발의 상태를 초당 30회 진단하여 자연스러운 모발의 수분이 유지되도록 온도를 조절합니다.

    정전기를 방지하여 곱슬거림 없이 부드럽고 윤기 있는 모발 유지

    정전기를 방지하여 곱슬거림 없이 부드럽고 윤기 있는 모발 유지

    음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 곱슬거림 없이 부드럽고 빛나는 머릿결이 만들어 집니다.

    모발에 가해지는 압력을 줄여 모발 끊김 방지

    모발에 가해지는 압력을 줄여 모발 끊김 방지

    쿠션형 열판이 모발 압력에 맞춰 움직입니다. 이를 통해 모발 손상을 예방하고 머리카락의 끊어짐을 줄일 수 있습니다.

    혁신적인 센서를 통한 완벽한 열 제어

    혁신적인 센서를 통한 완벽한 열 제어

    MoistureProtect 센서가 모발에 맞춰 스트레이트 열판을 조절하여 과열로부터 모발을 보호합니다.

    고성능 히터로 더 빠르면서도 향상된 모발 관리

    고성능 히터로 더 빠르면서도 향상된 모발 관리

    MoistureProtect 스트레이트너는 일관된 효과를 위해 온도를 일정하게 유지합니다. 고성능 열판이 적절한 온도를 유지하여 원하는 스타일을 연출할 수 있습니다. 스트레이트닝 동안에 열판의 움직이는 횟수가 적어져 더욱 빨리 스타일링할 수 있습니다.

    3가지 디지털 온도 설정

    3가지 디지털 온도 설정

    3가지 온도 설정(150도, 175도 200도) 센서가 작동하여 항상 모발에 맞는 최적의 온도로 스타일링이 가능합니다.

    15초의 빠른 예열 시간

    고성능 열판이 15초의 빠른 예열 시간을 보장합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치

    • 기술 사양

      코드 길이
      2.0  m
      전압
      110-240V
      최고 온도
      200  °C
      예열 시간
      15초
      히터 종류
      고성능 히터

    • 특징

      자동 전원 차단 기능
      60분 후
      세라믹 코팅
      회전식 코드
      숨겨진 디스플레이

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 헤어 케어 기술

      쿠션형 세라믹 열판
      MoistureProtect 기술
      이온

    Badge-D2C

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