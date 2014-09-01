HP8372/00
모발의 자연스러운 수분감 유지
센서 기술로 모발의 수분 밸런스를 유지하며, 센서를 통해 모발의 상태를 초당 30회 진단하여 자연스럽게 수분이 유지되도록 온도를 조절합니다. 최대 63%까지 모발의 수분을 보존합니다(1회 사용 후 측정 결과_2013년).모든 혜택 보기
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센서를 통해 모발의 상태를 초당 30회 진단하여 자연스러운 모발의 수분이 유지되도록 온도를 조절합니다.
음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 곱슬거림 없이 부드럽고 빛나는 머릿결이 만들어 집니다.
쿠션형 열판이 모발 압력에 맞춰 움직입니다. 이를 통해 모발 손상을 예방하고 머리카락의 끊어짐을 줄일 수 있습니다.
MoistureProtect 센서가 모발에 맞춰 스트레이트 열판을 조절하여 과열로부터 모발을 보호합니다.
MoistureProtect 스트레이트너는 일관된 효과를 위해 온도를 일정하게 유지합니다. 고성능 열판이 적절한 온도를 유지하여 원하는 스타일을 연출할 수 있습니다. 스트레이트닝 동안에 열판의 움직이는 횟수가 적어져 더욱 빨리 스타일링할 수 있습니다.
3가지 온도 설정(150도, 175도 200도) 센서가 작동하여 항상 모발에 맞는 최적의 온도로 스타일링이 가능합니다.
고성능 열판이 15초의 빠른 예열 시간을 보장합니다.
액세서리
기술 사양
특징
서비스
헤어 케어 기술
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