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여러 헤어스타일 연출과 케어를 함께
필립스 Air Styler Advanced로 매일 간편하게 헤어 스타일을 연출하세요. 따뜻한 공기가 브러시 전체에 고르게 분배되고, 이온 케어로 모발의 윤기가 더욱 살아납니다.모든 혜택 보기
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이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만들어 줍니다.
모발 보호(Thermo Protect) 온도 설정은 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호해줍니다. 동일한 파워의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.
고른 열 분배 기술은 과열로부터 모발을 최대한 보호하여 건강하고 빛나는 머릿결을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
이 에어스타일러의 5가지 액세서리로 자연스러운 스트레이트 연출부터 일반 웨이브나 모발 뿌리 볼륨까지 다양한 스타일을 연출할 수 있습니다.
세라믹 코팅 브러시가 과도한 드라이를 방지합니다. 열기가 모발에 고르게 전달되어 과열과 과도한 드라이로 인한 모발 손상을 방지합니다.
완벽한 결과를 위해 속도와 온도를 쉽게 설정할 수 있습니다. 3가지 설정으로 정교한 맞춤형 스타일링이 가능합니다.
냉풍 설정은 열기를 적게 사용하여 모발을 부드럽게 말립니다. 특히, 가늘고 건조하거나 손상된 모발에 적합합니다.
패들 모양의 스트레이트용 브러시는 한 번에 자연스러운 스트레이트 스타일을 연출할 수 있도록 설계되었습니다.
38mm의 넓은 지름의 가열 브러시는 부드러운 스타일링과 웨이브를 완벽하게 만드는 스타일링 도구입니다.
출입형 롤을 갖춘 30mm 브러시는 손쉬운 스타일링을 위해 설계되었습니다. 일반 웨이브를 연출하려면 브러시 끝을 돌리고 바깥쪽으로 밀면 됩니다.
정밀한 스타일링이나 터치 업을 위해 원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐을 사용하세요.
특별히 디자인된 볼륨마이저 액세서리를 사용하여 모근부터 볼륨을 만들 수 있습니다.
액세서리
소비전력
기술 사양
서비스
편리한 사용
헤어 케어 기술
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