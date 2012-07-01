모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 부드럽고 빛나는 머릿결

이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만들어 줍니다.