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어떤 길이의 모발도 간편한 헤어 스타일링
드라이와 스타일링을 한 번에 - 필립스 Air Styler Essential을 사용하면 자연스러운 스타일을 아름답게 연출하면서 모발도 관리할 수 있습니다. 긴 모발과 짧은 모발에 모두 적합한 3개의 액세서리로 쉽게 스타일링할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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모발 보호(Thermo Protect) 온도 설정은 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호해줍니다. 동일한 파워의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.
완벽한 결과를 위해 속도와 온도를 쉽게 설정할 수 있습니다. 3가지 설정으로 정교한 맞춤형 스타일링이 가능합니다.
750W 풍속의 에어스타일러로 부드러운 드라이와 스타일링이 가능합니다. 매일매일 아름다워지세요.
38mm의 넓은 지름의 가열 브러시는 부드러운 스타일링과 웨이브를 완벽하게 만드는 스타일링 도구입니다.
22mm의 작은 직경을 가진 가열 브러시는 쉽게 볼륨을 연출할 수 있는 완벽한 스타일링 도구입니다.
정밀한 스타일링이나 터치 업을 위해 원하는 곳에만 바람을 불어넣는 집중 노즐을 사용하세요.
냉풍 설정은 열기를 적게 사용하여 모발을 부드럽게 말립니다. 특히, 가늘고 건조하거나 손상된 모발에 적합합니다.
액세서리
소비전력
기술 사양
서비스
편리한 사용
헤어 케어 기술
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