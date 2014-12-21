모발 보호(Thermo Protect) 온도 설정

모발 보호(Thermo Protect) 온도 설정은 최적의 드라이 온도를 제공하고 과열로부터 모발을 보호해줍니다. 동일한 파워의 바람으로 최상의 모발 관리 효과를 얻을 수 있습니다.