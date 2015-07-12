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단종됨

ProCare Auto Curler자동 컬러

HPS940/09

1 개 상 수상

전문가용 자동 컬링으로 만드는 근사한 컬

필립스 프로케어 자동 컬러는 언제나 근사한 컬을 자동으로 만들어 줍니다. 브러시 없는 전문가용 모터와 티타늄 세라믹 가열 브러시로 자동으로 말고 가열하여 언제나 완벽한 컬을 연출해 줍니다.

모든 혜택 보기

브러시 없는 모터 및 티타늄 세라믹 브러시 장착

전문가용 자동 컬링으로 만드는 근사한 컬

  • 티타늄 세라믹 브러시

  • 브러시 없는 모터

  • 3단계 온도 및 타이머 설정

  • 헤어샵에서 스타일링한 듯한 연출

전문가용 2m 회전식 코드

전문가용 2m 회전식 코드

전문가용 2m 코드의 긴 길이 덕분에 유연성이 높아지고 사용도 편리해졌습니다. 어디서나 필립스 프로케어 자동 컬링 스타일러기를 손쉽게 사용하여 공간을 적극적으로 활용하면서 원하는 스타일을 만들어 보세요.

다양한 모발 유형을 위한 3단계 온도 및 타이머 설정

다양한 모발 유형을 위한 3단계 온도 및 타이머 설정

3단계 온도 설정(170°C - 190°C- 210°C) 및 타이머 설정(12초 - 10초 - 8초)으로 다양한 모발 유형을 느슨한 컬부터 강한 컬까지 원하는 대로 연출할 수 있습니다. 예를 들어, 컬링 타임을 늘리고 고온을 설정하면 보다 강한 컬을 만들 수 있고 이는 굵은 모발에 적합합니다. 짧은 컬링 시간에 낮은 온도 설정을 조합하면 모발 보호에 좀 더 신경써야 하는 경우에 알맞게 사용할 수 있습니다.

브러시 없는 전문가용 모터

브러시 없는 전문가용 모터

내구성이 뛰어난 전문가용 브러시 없는 모터는 세 방향으로 컬링이 조절 가능하므로, 좌우의 완벽한 대칭을 연출할 수 있습니다. 자동 컬링 기능도 있기 때문에 두 컬 방향을 함께 사용하여 자연스러운 스타일을 완성할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • AWARD-612378 이미지

리뷰

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