티타늄 세라믹 브러시
브러시 없는 모터
3단계 온도 및 타이머 설정
헤어샵에서 스타일링한 듯한 연출
전문가용 2m 코드의 긴 길이 덕분에 유연성이 높아지고 사용도 편리해졌습니다. 어디서나 필립스 프로케어 자동 컬링 스타일러기를 손쉽게 사용하여 공간을 적극적으로 활용하면서 원하는 스타일을 만들어 보세요.
3단계 온도 설정(170°C - 190°C- 210°C) 및 타이머 설정(12초 - 10초 - 8초)으로 다양한 모발 유형을 느슨한 컬부터 강한 컬까지 원하는 대로 연출할 수 있습니다. 예를 들어, 컬링 타임을 늘리고 고온을 설정하면 보다 강한 컬을 만들 수 있고 이는 굵은 모발에 적합합니다. 짧은 컬링 시간에 낮은 온도 설정을 조합하면 모발 보호에 좀 더 신경써야 하는 경우에 알맞게 사용할 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 전문가용 브러시 없는 모터는 세 방향으로 컬링이 조절 가능하므로, 좌우의 완벽한 대칭을 연출할 수 있습니다. 자동 컬링 기능도 있기 때문에 두 컬 방향을 함께 사용하여 자연스러운 스타일을 완성할 수 있습니다.
수상 내용
리뷰