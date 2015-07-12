다양한 모발 유형을 위한 3단계 온도 및 타이머 설정

3단계 온도 설정(170°C - 190°C- 210°C) 및 타이머 설정(12초 - 10초 - 8초)으로 다양한 모발 유형을 느슨한 컬부터 강한 컬까지 원하는 대로 연출할 수 있습니다. 예를 들어, 컬링 타임을 늘리고 고온을 설정하면 보다 강한 컬을 만들 수 있고 이는 굵은 모발에 적합합니다. 짧은 컬링 시간에 낮은 온도 설정을 조합하면 모발 보호에 좀 더 신경써야 하는 경우에 알맞게 사용할 수 있습니다.