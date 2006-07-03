밀착 면도 유지
면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 12개월마다 교체하십시오. 모든 혜택 보기
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밀착 면도 유지
최상의 면도결과를 위해 12개월에 한 번씩 면도헤드를 교체하세요.
2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
젖은 상태에서 사용
샤워하면서 면도를 하면 시간도 절약되고 촉촉한 면도의 상쾌함도 누릴 수 있습니다.
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 사용 가능한 제품 유형
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6756X
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HQ671
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HQ6715
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HQ6763
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6706X
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6757X
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HQ6761
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6701X
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6705X
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HQ6730
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HQ6756
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6735X
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HQ6764
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HQ6725
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HQ6735
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HQ6737
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6709X
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HQ6710
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6711X
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HQ6757
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6755X
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HQ6740
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6715X
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HQ6705
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HQ6762
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HQ6720
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6737X
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HQ673
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HQ6755
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HQ6760
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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