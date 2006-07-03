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    면도헤드

    HQ177/11

    더 좋은 결과를 위해 새 것으로 교체하십시오

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    면도헤드

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    더 좋은 결과를 위해 새 것으로 교체하십시오

    정확성 및 밀착성

    • 리프트 앤 컷
    • 3중

    2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템

    편안한 밀착 면도를 위해 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 수염을 깎아주는 이중 면도날 시스템

    기술 사양

    • 쉐이빙 헤드

      사용 가능한 제품 유형
      • HQ7743
      • HQ7760
      • HQ7762
      • 7775X
      • HQ7742
      • HQ7782
      • HQ7780
      • HQ7740
      • 7735X
      • 7737X
      • 7745X
      패키지당 쉐이빙 헤드
      1
    Badge-D2C

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