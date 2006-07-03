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정확성 및 밀착성
2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템
편안한 밀착 면도를 위해 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 수염을 깎아주는 이중 면도날 시스템
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 사용 가능한 제품 유형
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HQ7743
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HQ7760
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HQ7762
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7775X
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HQ7742
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HQ7782
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HQ7780
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HQ7740
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7735X
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7737X
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7745X
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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1
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