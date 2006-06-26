밀착 면도 유지
면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오. 모든 혜택 보기
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밀착 면도 유지
최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체
2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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1
- 사용 가능한 제품 유형
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HQ4405
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HQ4819
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HQ4826
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HQ322
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HQ444
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HQ4866
-
4852XL
-
HQ300
-
HQ5817
-
HQ4856
-
HQ4825
-
HQ4625
-
HQ386
-
HQ284
-
HQ240
-
4885XL
-
4865XL
-
4825XL
-
4605X
-
HQ852
-
HQ805
-
HQ40
-
HS930
-
HS920
-
HQ4870
-
HQ4846
-
HQ4800
-
HQ4865
-
HQ4601
-
HQ4441
-
HQ384
-
HQ380
-
HQ360
-
HQ304
-
HQ302
-
HQ20
-
HQ489
-
HQ422
-
HS190
-
HQ132
-
HQ802
-
HQ46
-
HS970
-
HS 190
-
HQ4807
-
HQ4806
-
4604X
-
HQ803
-
HQ460
-
HQ468
-
HQ340
-
HQ4821
-
HQ5430
-
4816XL
-
4417LC
-
HQ5823
-
HQ4411
-
HQ33
-
HQ5820
-
HQ4822
-
HQ4608
-
HQ36
-
4853XL
-
4817XL
-
4606X
-
HQ806
-
HQ42
-
HQ5601
-
HQ5426
-
HQ4851
-
HQ483
-
HQ4630
-
HQ4610
-
HQ4609
-
HQ4607
-
HQ420
-
HQ3860
-
HQ262
-
5426LC
-
4845XL
-
4807XL
-
HQ853
-
HQ130
-
HQ5812
-
HQ4890
-
HQ4810
-
HQ486
-
HQ484
-
HQ443
-
HQ482
-
HQ341
-
HQ41
-
HQ362
-
HQ804
-
HS990
-
HQ481
-
HQ441
-
HQ404
-
HS890
-
HQ4805
-
HQ342
-
HQ402
-
4603X
-
HQ242
-
HQ5813
-
HQ5625
-
HQ4847
-
HQ4421
-
HQ320
-
HQ222
-
HQ202
-
HQ200
-
5625X
-
4413LC
-
201DB
-
HQ801
-
HQ30
-
HS775
-
HQ4850
-
HQ4830
-
HQ4445
-
HQ4401
-
HQ485
-
HQ5413
-
HQ4885
-
HQ4845
-
HQ4626
-
HQ4425
-
HQ382
-
HQ32
-
HQ282
-
HQ220
-
5812XL
-
4608X
-
4602X
-
4414LC
-
HQ406
-
HS766
-
HQ4407
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