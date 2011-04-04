내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

정밀한 기술로 다듬어진 클로즈컷 면도날로 매번 빠르고 안전한 밀착 면도를 경험할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 자가 연마식 면도날은 닳지 않기 때문에 빠르고 효과적인 면도를 보장합니다.