쉐이빙 헤드
밀착 면도 유지
면도기로 2년 동안 깎을 수 있는 수염의 개수는 약 900만 개입니다. 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요. 모든 혜택 보기
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밀착 면도 유지
최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체
- 클로즈컷
- HQ900 시리즈 호환
- HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 호환
내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능
정밀한 기술로 다듬어진 클로즈컷 면도날로 매번 빠르고 안전한 밀착 면도를 경험할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 자가 연마식 면도날은 닳지 않기 때문에 빠르고 효과적인 면도를 보장합니다.
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 사용 가능한 제품 유형
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HQ6415
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HQ6640\HQ6605
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HQ6831
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HQ6900
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HQ6990
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HQ6423
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HQ6610
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HQ6613
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HQ6645
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HQ6646
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HQ6675
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HQ6676
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HQ6695
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HQ6696
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HQ6842
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HQ6843
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HQ6844
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HQ6849
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HQ6853
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HQ6855
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HQ6857
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HQ6859
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HQ6863
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HQ6874
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HQ6879
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HQ6920
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HQ6940
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HQ6941
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HQ6950
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HQ6970
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HQ6854
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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