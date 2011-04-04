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    쉐이빙 헤드

    HQ56/51

    밀착 면도 유지

    면도기로 2년 동안 깎을 수 있는 수염의 개수는 약 900만 개입니다. 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요.

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    쉐이빙 헤드

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    밀착 면도 유지

    최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체

    • 클로즈컷
    • HQ900 시리즈 호환
    • HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 호환
    내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

    내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

    정밀한 기술로 다듬어진 클로즈컷 면도날로 매번 빠르고 안전한 밀착 면도를 경험할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 자가 연마식 면도날은 닳지 않기 때문에 빠르고 효과적인 면도를 보장합니다.

    기술 사양

    • 쉐이빙 헤드

      사용 가능한 제품 유형
      • HQ6415
      • HQ6640\HQ6605
      • HQ6831
      • HQ6900
      • HQ6990
      • HQ6423
      • HQ6610
      • HQ6613
      • HQ6645
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6676
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6842
      • HQ6843
      • HQ6844
      • HQ6849
      • HQ6853
      • HQ6855
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6863
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6920
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6854
      패키지당 쉐이빙 헤드
      3
    Badge-D2C

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