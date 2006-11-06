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    Shaver series 3000 전기 면도기

    HQ6695/16

    밀착 면도

    HQ6695는 합리적인 가격에 편안한 밀착 면도를 제공하기 위해 개발되었습니다. 리플렉스 액션 시스템과 수퍼 리프트 앤 컷 기술이 결합하여 더 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다.

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    Shaver series 3000 전기 면도기

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    밀착 면도

    2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템

    2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템

    필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

    리플렉스 액션 시스템

    리플렉스 액션 시스템

    얼굴과 목의 모든 곡선에 맞게 자동으로 조정되어 유연하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.

    스프링 작동식 팝업 트리머

    스프링 작동식 팝업 트리머

    광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.

    무선 및 유선 사용

    무선 및 유선 사용

    휴대용 파우치

    휴대용 파우치

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      소프트 파우치
      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 디자인

      마감
      전면 래커 마감

    • 면도 성능

      면도 시스템
      수퍼 리프트 앤 컷 기술
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 리플렉스 액션 시스템
      • 개별적으로 움직이는 헤드
      스타일링
      프리시젼 트리머

    • 편리한 사용

      디스플레이
      충전 표시등
      충전
      • 충전식
      • 유선
      충전
      8시간
      면도 시간
      10일

    Badge-D2C

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