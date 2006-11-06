HQ6695/16
밀착 면도
HQ6695는 합리적인 가격에 편안한 밀착 면도를 제공하기 위해 개발되었습니다. 리플렉스 액션 시스템과 수퍼 리프트 앤 컷 기술이 결합하여 더 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다.
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필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
얼굴과 목의 모든 곡선에 맞게 자동으로 조정되어 유연하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.
광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.
액세서리
디자인
면도 성능
편리한 사용
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