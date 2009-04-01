Shaver series 3000 건식 전기면도기
목 부분까지 밀착 면도
이 제품은 합리적인 가격에 편안한 밀착 면도를 제공합니다. 리플렉스 액션 시스템과 수퍼 리프트 앤 컷 기술이 결합하여 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다. 모든 혜택 보기
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Shaver series 3000 건식 전기면도기
수퍼 리프트 앤 컷 기술
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
리플렉스 액션 시스템
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
팝업 트리머
광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.
간편한 사용을 위한 인체공학적 디자인의 손잡이
인체공학적으로 디자인된 손잡이는 사용이 간편하여 편안하게 면도할 수 있습니다.
교체용 헤드
최상의 효과를 위해 2년에 한 번씩 필립스 면도기의 면도헤드를 HQ55로 교체하십시오.
기술 사양
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액세서리
- 유지관리
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소비전력
- 작동 시간
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30
minute(s)
- 자동 전압
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100-240
V
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서비스
- 교체용 헤드
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HQ56으로 2년마다 교체
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면도 성능
- 얼굴 굴곡에 따라 밀착
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리플렉스 액션 시스템
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개별적으로 움직이는 헤드
- 면도 시스템
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수퍼 리프트 앤 컷 기술
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편리한 사용
- 충전
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유/무선
- 충전
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8시간
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