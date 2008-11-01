기타 구성품
- 청소용 브러시
- 보호 캡
HQ6990/16
목 부분까지 밀착 면도
합리적인 가격으로 누리는 편안한 밀착 면도. 가볍고 유연한 헤드와 리프트 앤 컷 면도날이 결합되어 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다.모든 혜택 보기
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얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
1시간 충전으로 약 14회 사용 가능하며 35분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.
팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.
광폭의 트리머는 구레나룻과 콧수염 손질에 알맞습니다.
인체공학적으로 디자인된 손잡이는 사용이 간편하여 편안하게 면도할 수 있습니다.
모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.
리프트 앤 컷 이중 면도날 시스템이 수염을 들어올려 편안하게 면도
액세서리
소비전력
서비스
면도 성능
편리한 사용
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