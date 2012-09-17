검색어

  • 목 부분까지 밀착 면도 목 부분까지 밀착 면도 목 부분까지 밀착 면도

    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    HQ6996/16

    목 부분까지 밀착 면도

    합리적인 가격으로 누리는 편안한 밀착 면도. 가볍고 유연한 헤드와 클로즈컷 면도날이 결합되어 밀착되고 편안한 면도를 보장합니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 3000 건식 전기면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    목 부분까지 밀착 면도

    클로즈컷 면도날

    • 클로즈컷 헤드 가볍고 유연한 제품
    • 1시간 충전으로 35분 이상 사용 가능
    • 팝업 트리머
    내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

    내구성이 뛰어난 자가 연마 클로즈컷 면도날로 밀착 면도 가능

    정밀한 기술로 다듬어진 클로즈컷 면도날로 매번 빠르고 안전한 밀착 면도를 경험할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 자가 연마식 면도날은 닳지 않기 때문에 빠르고 효과적인 면도를 보장합니다.

    가볍고 유연한 헤드가 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    가볍고 유연한 헤드가 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

    얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

    35분 이상 면도 (1시간 완전 충전 시)

    35분 이상 면도 (1시간 완전 충전 시)

    1시간 충전으로 약 14회 사용 가능하며 35분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

    간편한 사용을 위한 인체공학적 디자인의 손잡이

    간편한 사용을 위한 인체공학적 디자인의 손잡이

    인체공학적으로 디자인된 손잡이는 사용이 간편하여 편안하게 면도할 수 있습니다.

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.

    유선 및 무선으로 사용 가능

    유선 및 무선으로 사용 가능

    충전 표시등

    충전 표시등

    교체용 헤드

    최상의 효과를 위해 2년에 한 번씩 면도헤드를 HQ56으로 교체하십시오.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡
      팝업 트리머 포함
      가능

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      충전
      1시간 완충
      작동 시간
      35  minute(s)

    • 서비스

      교체용 헤드
      HQ56으로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      가볍고 유연한 헤드
      면도 시스템
      클로즈컷

    • 편리한 사용

      디스플레이
      충전 표시등
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      작동
      유무선 사용

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 보호 캡
    • 청소용 브러시
    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.