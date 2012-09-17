2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.