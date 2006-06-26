검색어

  • 밀착 면도 유지 밀착 면도 유지 밀착 면도 유지

    면도헤드

    HQ6/11

    밀착 면도 유지

    면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    면도헤드

    유사 제품

    모두 보기 교체용 헤드

    밀착 면도 유지

    최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체

    • 리프트 앤 컷
    • 1중
    2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템

    2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템

    필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.

    기술 사양

    • 쉐이빙 헤드

      사용 가능한 제품 유형
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ665
      • HQ6825
      • HQ6826
      • HQ6827
      • HQ6828
      • HQ6830
      • HQ6848
      • HQ6865
      • HQ6867
      • HQ6885
      • HQ6888
      • HQ6889
      • HQ6893
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
      패키지당 쉐이빙 헤드
      1
    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    리뷰

    이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.