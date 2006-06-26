밀착 면도 유지
면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오. 모든 혜택 보기
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밀착 면도 유지
최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체
2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
정밀 커팅 시스템
필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 사용 가능한 제품 유형
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HQ6425
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HQ6426
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HQ6466
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HQ6465
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HQ6832
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HQ6847
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HQ6850
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HQ6851
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HQ6852
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HQ6870
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HQ6871
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HQ6890
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HQ6894
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HQ7415
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HQ7815
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HQ7830
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HQ7850
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HQ7870
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6828XL
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6887XL
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7610X
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7616X
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7866XL
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7886XL
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HQ662
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HQ663
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HQ664
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HQ686
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HQ665
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HQ6825
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HQ6826
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HQ6827
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HQ6828
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HQ6830
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HQ6848
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HQ6865
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HQ6867
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HQ6885
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HQ6888
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HQ6889
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HQ6893
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HQ7405
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HQ7615
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HQ7616
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HQ7617
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HQ7814
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HQ7816
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HQ7817
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HQ7820
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HQ7821
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HQ7825
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HQ7829
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HQ7845
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HQ7864
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HQ7865
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HQ7868
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HQ7885
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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