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    Speed-XL 전기 면도기

    HQ8140

    보다 빠르고 밀착된 면도

    고급 Speed-XL 쉐이빙헤드로 면도 면적이 50% 넓어져 더 빠르고 밀착된 면도가 가능합니다. *일반 회전식 쉐이빙헤드와 비교 시

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Speed-XL 전기 면도기

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    보다 빠르고 밀착된 면도

    50% 넓은 면도 면적

    Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

    Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

    트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시

    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

    리플렉스 액션 시스템

    리플렉스 액션 시스템

    얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.

    물 세척이 가능한 면도기

    물 세척이 가능한 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.

    무선 및 유선 사용

    무선 및 유선 사용

    기술 사양

    • 액세서리

      받침대
      충전대
      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡
      휴대용 파우치
      소프트 파우치

    • 디자인

      마감
      • 크롬 표시창
      • 래커
      • 다용도 크롬 표시창

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 정밀 커팅 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 기술
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 리플렉스 액션 시스템
      • 개별적으로 움직이는 헤드
      스타일링
      프리시젼 트리머

    • 편리한 사용

      세척
      방수 제품
      디스플레이
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 충전 표시등
      충전
      • 충전식
      • 고속 충전
      • 유선
      충전
      1시간
      면도 시간
      18일

    Badge-D2C

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