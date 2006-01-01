HQ8150/16
보다 빠르고 밀착된 면도
고급 Speed-XL 쉐이빙헤드로 면도 면적이 50% 넓어져 더 빠르고 밀착된 면도가 가능합니다. *일반 회전식 쉐이빙헤드와 비교 시
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트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시
초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.
세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.
액세서리
디자인
면도 성능
편리한 사용
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