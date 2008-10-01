Shaver series 3000 전기 면도기
빠르고 효과적인 밀착 면도
Speed-XL의 트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. 모든 혜택 보기
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Shaver series 3000 전기 면도기
스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도
3중 면도헤드가 피부에 지속적으로 밀착되어 빠르고 효과적인 면도가 가능합니다.
내부의 박테리아 방지 코팅으로 빠른 세척
쉐이빙 유닛 내부의 박테리아 방지 코팅으로 면도기를 몇 초 만에 빠르게 세척할 수 있습니다.
정밀 커팅 시스템
초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.
수퍼 리프트 앤 컷 기술
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
리플렉스 액션 시스템
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
기술 사양
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액세서리
- 유지관리
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- 휴대용 파우치
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소프트 파우치
- 욕실 스탠드
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예
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소비전력
- 작동 시간
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50
minute(s)
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디자인
- 마감
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서비스
- 교체용 헤드
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HQ9로 2년마다 교체
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면도 성능
- 면도 시스템
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스피드엑셀 면도헤드
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정밀 커팅 시스템
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수퍼 리프트 앤 컷 기술
- 얼굴 굴곡에 따라 밀착
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스마트터치 입체 면도 시스템
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리플렉스 액션 시스템
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개별적으로 움직이는 헤드
- 스타일링
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프리시젼 트리머
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편리한 사용
- 디스플레이
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배터리 부족 표시등
- 세척
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방수 제품
- 충전
-
- 충전
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1시간
- 면도 시간
-
17일
구성품
기타 구성품
- 욕실 스탠드
- 보호 캡
- 사용 설명서
- 부드러운 여행용 파우치
- 전원 코드
- 청소용 브러시
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