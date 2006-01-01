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    SmartTouch-XL 전기 면도기

    HQ9090

    탁월한 밀착 면도

    최고의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 2헤드 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 피부 자극은 줄이고 빠르고 매끄럽게 밀착 면도를 해 줍니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    SmartTouch-XL 전기 면도기

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    탁월한 밀착 면도

    닿기 힘든 부위까지 완벽한 밀착 면도

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.

    물 세척이 가능한 면도기

    물 세척이 가능한 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.

    스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

    스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

    이중 쉐이빙 헤드가 피부에 지속적으로 밀착되어 빠르고 효과적인 면도가 가능합니다.

    Speed-XL 쉐이빙 헤드: 빠른 밀착 면도

    Speed-XL 쉐이빙 헤드: 빠른 밀착 면도

    이중 트랙 쉐이빙 헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 쉐이빙 헤드와 비교 시

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    놀라운 밀착력을 위해 날카로운 면도날을 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.

    리플렉스 액션 시스템

    얼굴과 목의 모든 곡선에 맞게 자동으로 조정되어 유연하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      청소용 브러시
      휴대용 파우치
      고급 파우치
      받침대
      욕실 스탠드

    • 디자인

      마감
      • 래커
      • 다용도 크롬 표시창

    • 서비스

      교체용 헤드
      HQ9로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 정밀 커팅 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 기술
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 스마트터치 입체 면도 시스템
      • 리플렉스 액션 시스템
      • 개별적으로 움직이는 헤드

    • 편리한 사용

      충전
      • 유/무선
      • 고속 충전
      디스플레이
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      세척
      • 방수 제품
      • 청소 표시등
      충전
      1시간
      면도 시간
      26일

    Badge-D2C

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