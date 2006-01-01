탁월한 밀착 면도

최고의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 2헤드 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 피부 자극은 줄이고 빠르고 매끄럽게 밀착 면도를 해 줍니다.