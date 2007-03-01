세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

최상의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 닿기 힘든 부위까지 밀착 면도가 가능합니다.