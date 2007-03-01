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    SmartTouch-XL 전기 면도기

    HQ9190

    세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

    최상의 제품을 추구하는 남성을 위해 탄생한 SmartTouch-XL 면도기는 첨단 Speed-XL 쉐이빙 헤드와 독특한 스마트터치 입체 면도 시스템을 결합하여, 닿기 힘든 부위까지 밀착 면도가 가능합니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    SmartTouch-XL 전기 면도기

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    세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

    닿기 힘든 부위까지 완벽한 밀착 면도

    스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

    스마트터치 입체 면도 시스템: 빠르고 효과적인 면도

    3중 면도헤드가 피부에 지속적으로 밀착되어 빠르고 효과적인 면도가 가능합니다.

    Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

    Speed-XL 면도헤드로 빠른 밀착 면도

    트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시

    개인별 맞춤 세팅으로 피부 타입에 맞게 조절

    개인별 맞춤 세팅으로 피부 타입에 맞게 조절

    개인별 맞춤 세팅은 피부 타입에 맞게 면도기를 조절합니다. 빠르고 편안한 밀착 면도를 원하면 'Normal(일반)'로 설정하십시오. 피부가 최대한 편안한 밀착 면도를 원하면 'Sensitive(민감성)'로 설정하십시오.

    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

    리플렉스 액션 시스템

    리플렉스 액션 시스템

    얼굴과 목의 모든 곡선에 맞게 자동으로 조정되어 유연하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드

    필립스 면도기의 놀라운 밀착력으로 날카로운 면도날이 피부에 더욱 밀착되도록 정렬해 줍니다.

    물 세척이 가능한 면도기

    물 세척이 가능한 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      스테인리스 파우치
      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 디자인

      마감
      • 크롬 표시창
      • 래커
      • LCD 다목적 디스플레이

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 정밀 커팅 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 기술
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 스마트터치 입체 면도 시스템
      • 리플렉스 액션 시스템
      • 개별적으로 움직이는 헤드
      스타일링
      프리시젼 트리머

    • 편리한 사용

      세척
      • 방수 제품
      • 청소 표시등
      디스플레이
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      충전
      • 유/무선
      • 고속 충전
      충전
      1시간
      면도 시간
      10일

    Badge-D2C

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