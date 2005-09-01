HQ9/11
밀착 면도 유지
면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오.모든 혜택 보기
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필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
얼굴과 목의 모든 굴곡에 맞게 자동으로 조절됩니다.
트리플 트랙 면도헤드가 제공하는 50% 더 넓은 면적으로 빠른 밀착 면도가 가능합니다. *일반 회전식 면도헤드와 비교 시
쉐이빙 헤드
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