밀착 면도 유지

면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오.