신선한 가정식을 뚝딱

필리스 다지기는 요리를 도와주는 조리기구입니다. 채소, 허브, 견과류 등 원하는 모든 재료를 단 몇 초 만에 다질 수 있습니다. 원터치 방식과 컴팩트한 크기로 그 어느 때보다도 다지기가 쉬워집니다.