신선한 가정식을 뚝딱
필리스 다지기는 요리를 도와주는 조리기구입니다. 채소, 허브, 견과류 등 원하는 모든 재료를 단 몇 초 만에 다질 수 있습니다. 원터치 방식과 컴팩트한 크기로 그 어느 때보다도 다지기가 쉬워집니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
신선한 가정식을 뚝딱
양파, 허브, 견과류 등을 완벽하게 다지기
0.7L 대용량 용기
0.7L 대용량 용기(0.5L 사용 가능)
사용이 간편한 원터치 방식
간단하게 누르기만 하면 작동합니다.
식기세척기 사용 가능
모든 액세서리는 식기세척기로 세척할 수 있어 다양한 제품을 손쉽게 세척할 수 있습니다.
기술 사양
-
기술 사양
- 소비전력
-
450
W
- 전압
-
220~240V
- 진동수
-
50/60
Hz
- 세척
-
모든 액세서리가 식기세척기 사용가능
- 다지기 용량
-
0.7
l
-
디자인
- 외관 재질
-
플라스틱 ABS
- 색상
-
블랙
- 용기 재질
-
플라스틱
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.