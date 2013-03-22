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    Daily Collection 다지기

    HR1393/90

    신선한 가정식을 뚝딱

    필리스 다지기는 요리를 도와주는 조리기구입니다. 채소, 허브, 견과류 등 원하는 모든 재료를 단 몇 초 만에 다질 수 있습니다. 원터치 방식과 컴팩트한 크기로 그 어느 때보다도 다지기가 쉬워집니다.

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    신선한 가정식을 뚝딱

    양파, 허브, 견과류 등을 완벽하게 다지기

    • 450W
    • 0.7L
    • 플라스틱 용기
    • 칼날 2개
    0.7L 대용량 용기

    0.7L 대용량 용기

    0.7L 대용량 용기(0.5L 사용 가능)

    사용이 간편한 원터치 방식

    사용이 간편한 원터치 방식

    간단하게 누르기만 하면 작동합니다.

    식기세척기 사용 가능

    식기세척기 사용 가능

    모든 액세서리는 식기세척기로 세척할 수 있어 다양한 제품을 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    강력한 450W 모터

    강력한 450W 모터

    날카로움이 유지되는 스테인리스 칼날

    날카로움이 유지되는 스테인리스 칼날

    기술 사양

    • 기술 사양

      소비전력
      450  W
      전압
      220~240V
      진동수
      50/60  Hz
      세척
      모든 액세서리가 식기세척기 사용가능
      다지기 용량
      0.7  l

    • 디자인

      외관 재질
      플라스틱 ABS
      색상
      블랙
      용기 재질
      플라스틱
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
    Badge-D2C

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