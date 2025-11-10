강력하고, 작으며, 간편합니다!
이 사용하기 쉬운 소형 다지기는 집에서 음식을 준비할 때 이상적인 주방의 조력자입니다. 강력한 모터 덕분에 어떤 재료든지 다지고 갈 수 있으며, 번거롭지 않게 좋아하는 딥을 준비할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
식사 준비가 이처럼 쉬웠던 적은 없습니다.
- PowerChop 기술을 통한 뛰어난 다지기 성능
- 450W 모터로 구현하는 빠르고 완벽한 결과물
- 1L 용기에 좋아하는 딥과 소스를 준비하세요
- 2단계 속도 설정으로 원하는 결과물을 만들어 보세요
- 용기와 칼날 모두 식기세척기 사용이 가능합니다.
손안에서 강력하게 다집니다.
450W의 강력한 모터로 빠르고 완벽하게 다집니다. 어떤 요리든지 순식간에 만들어 보세요.
우수한 다지기 성능을 자랑하는 PowerChop 기술
PowerChop 기술이 칼날, 절삭 각도, 내부 용기를 최적으로 결합하여 부드러운 재료와 단단한 재료를 일정하게 다집니다.
1L 용기에 좋아하는 딥을 준비해 보세요.
과카몰레를 좋아하시나요? 아니면 페스토의 팬인가요? 1L 용량의 용기로 무엇이든 준비할 수 있습니다.
두 가지 속도로 정밀함이 2배입니다!
이중 속도 작동으로 재료를 손쉽게 다질 수 있습니다. 덩어리로 다지려면 1단계 속도로 몇 초만 다지고, 부드러운 결과물을 원한다면 2단계 속도를 사용하세요.
이제 미끄러지지 않습니다.
고무 베이스가 다지기를 안정적으로 받쳐서 한 손으로 다질 수 있습니다.
손쉬운 세척
세척은 걱정하지 마세요. 용기와 칼날 모두 식기세척기 사용이 가능합니다.
하나의 도구지만 가능성은 무한합니다!
이 다지기는 양파부터 딥에 이르는 온갖 종류의 재료를 쉽게 처리합니다.
스테인리스 스틸 칼날 4개를 사용하는 빠른 다지기
특별하게 설계한 네 개의 칼날이 무엇이든 자를 수 있어서 다지기 작업을 최대한 빨리 할 수 있습니다.
견과류 버터를 처음부터 직접 만들어 보세요.
집에서 견과류 버터를 직접 쉽게 만들어서 새롭고 건강한 맛을 탐구할 수 있습니다. 아이들에게 줄 초콜릿 스프레드도 직접 만들어 보세요.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
플라스틱
- 기능
-
속도 1/2
- 제품 유형
-
다지기
- 인증
-
CB
- 바스켓 용량
-
최대 1L
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 코드 길이
-
>1.2m
- 테크놀로지
-
PowerChop 기술
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 용량 표시기
-
예
- 용기 재질
-
플라스틱
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
25,000
- BPA 불포함
-
예
- 순간작동 기능
-
예
- 분리형 칼날
-
예
- 얼음 분쇄 기능
-
예
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
<60 (권장하지 않음)
- 소음 수준(표준)
-
<80dB
- 보증
-
2년
- 건조 식품 사용 가능
-
예
-
기술 사양
- 소비전력
-
450W
- 전압
-
220~240V
- 진동수
-
50~60Hz
- 팩에 포함된 개수
-
F-박스당 1PC
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
S-블레이드
-
안전 기능
- 안전 인증
-
CB
- 칼날 자동 정지
-
<1.5초 (안전 기준에 따름)
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
141mm
- 제품 폭
-
141mm
- 제품 높이
-
258mm
- 제품 중량
-
1,056g
- 포장 길이
-
145mm
- 포장 폭
-
145mm
- 포장 높이
-
275mm
- 포장 중량
-
1,282g
-
내구성
- 사용 설명서
-
DFU
-
원산지
- 생산지
-
중국
