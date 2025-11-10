강력하고, 작으며, 간편합니다!

이 사용하기 쉬운 소형 다지기는 집에서 음식을 준비할 때 이상적인 주방의 조력자입니다. 강력한 모터 덕분에 어떤 재료든지 다지고 갈 수 있으며, 번거롭지 않게 좋아하는 딥을 준비할 수 있습니다.