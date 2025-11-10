HR1503/00
강력하고, 빠르고, 안정적입니다!
이 사용하기 쉬운 대형 다지기는 집에서 음식을 준비할 때 이상적인 주방의 조력자입니다. 강력한 모터 덕분에 어떤 재료든지 다지고 갈 수 있으며, 번거롭지 않게 좋아하는 딥을 준비할 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
500W의 강력한 모터로 빠르고 완벽하게 다집니다. 어떤 요리든지 순식간에 만들어 보세요.
PowerChop 기술이 칼날, 절삭 각도, 내부 용기를 최적으로 결합하여 부드러운 재료와 단단한 재료를 일정하게 다집니다.
과카몰레를 좋아하시나요, 아니면 페스토의 팬인가요? 2L 용량의 용기로 무엇이든 준비할 수 있습니다.
이중 속도 작동으로 재료를 손쉽게 다질 수 있습니다. 덩어리로 다지려면 1단계 속도로 몇 초만 다지고, 부드러운 결과물을 원한다면 2단계 속도를 사용하세요.
고무 베이스가 다지기를 안정적으로 받쳐서 한 손으로 다질 수 있습니다.
세척은 걱정하지 마세요. 용기와 칼날 모두 식기세척기 사용이 가능합니다.
이 다지기는 딥부터 샐러드에 이르는 온갖 종류의 재료를 쉽게 처리합니다. 심지어 고기 갈기, 견과류 버터 만들기, 온 가족이 먹을 소스 만들기도 가능합니다.
레이저 절삭 정밀 칼날이 무엇이든 자를 수 있어서 다지기 작업을 최대한 빨리 할 수 있습니다.
집에서 견과류 버터를 직접 쉽게 만들어서 새롭고 건강한 맛을 탐구할 수 있습니다. 아이들에게 줄 초콜릿 스프레드도 직접 만들어 보세요.
