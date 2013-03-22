건강한 가정식을 뚝딱

필립스 데일리 컬렉션의 핸드블렌더는 550W의 소비전력과 고유한 디자인으로 설계된 블렌더 지지대로 구성되었습니다. 부드러운 수프, 퓨레 및 쉐이크를 만들 때 사용할 수 있습니다. 건강에 좋은 가정식 음식을 한 번에 뚝딱 준비해 보세요!