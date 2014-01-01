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건강한 가정식을 뚝딱
필립스 Daily 컬렉션의 핸드블렌더는 550W의 소비전력과 고유한 디자인으로 설계된 블렌더 지지대, 다지기, 거품기로 구성되었습니다. 부드러운 수프를 만들거나 허브를 갈 때 혹은 휘핑 크림을 만들 때 사용할 수 있습니다. 건강에 좋은 가정식 음식을 한 번에 뚝딱 준비해 보세요!모든 혜택 보기
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필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.
Daily 컬렉션 핸드 블렌더의 그립은 슬림하여 양손에 잘 맞습니다.
단단한 재료를 위한 강력한 550W 모터
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.
디자인 사양
액세서리
기술 사양
일반 사양
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