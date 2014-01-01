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    Daily Collection 핸드 블렌더

    HR1607/00

    건강한 가정식을 뚝딱

    필립스 Daily 컬렉션의 핸드블렌더는 550W의 소비전력과 고유한 디자인으로 설계된 블렌더 지지대, 다지기, 거품기로 구성되었습니다. 부드러운 수프를 만들거나 허브를 갈 때 혹은 휘핑 크림을 만들 때 사용할 수 있습니다. 건강에 좋은 가정식 음식을 한 번에 뚝딱 준비해 보세요!

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    Daily Collection 핸드 블렌더

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    건강한 가정식을 뚝딱

    맛있는 수프 및 다진 허브 만들기

    • 550W, 메탈 바
    • ProMix
    • 0.5L 용기, 다지기, 거품기
    • 속도 1
    2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

    2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리

    필립스 핸드 블렌더의 2개의 버튼 분리 시스템으로 블렌딩 바와 쉽게 분리하여 손쉬운 세척이 가능합니다.

    양손에 맞는 슬림 그립

    양손에 맞는 슬림 그립

    Daily 컬렉션 핸드 블렌더의 그립은 슬림하여 양손에 잘 맞습니다.

    강력한 550W 모터

    강력한 550W 모터

    단단한 재료를 위한 강력한 550W 모터

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      외관 재질
      PP 및 고무
      색상
      화이트
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      바 재질
      메탈

    • 액세서리

      다지기
      소형 다지기
      비커
      0.5L
      거품기

    • 기술 사양

      소비전력
      550  W
      전압
      220-240  V
      진동수
      50/60  Hz

    • 일반 사양

      착탈식 샤프트
      버튼 2개 포함
      속도 설정
      1

    Badge-D2C

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