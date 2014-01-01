건강한 가정식을 뚝딱

필립스 Daily 컬렉션의 핸드블렌더는 550W의 소비전력과 고유한 디자인으로 설계된 블렌더 지지대, 다지기, 거품기로 구성되었습니다. 부드러운 수프를 만들거나 허브를 갈 때 혹은 휘핑 크림을 만들 때 사용할 수 있습니다. 건강에 좋은 가정식 음식을 한 번에 뚝딱 준비해 보세요!