HR1672/90
강력하고 제어가 간편한 핸드블렌더
800W 모터 전력, ProMix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.모든 혜택 보기
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유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 800W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.
버튼 하나로 사용할 수 있는 직관적인 조절식 속도 설정과 터보 부스트 덕분에 핸드 블렌더를 쥐고 있을 때 더 강한 힘을 이용할 수 있습니다. 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 용도와 재료에 필요한만큼 천천히 속도를 올리세요. 버튼 터치 한 번으로 좋아하는 요리를 만드실 수 있습니다.
티타늄 층 코팅(TiN)으로 일반 스테인리스 스틸 칼날 보다 6배 강력한 내구성을 자랑하며 시간이 지나도 변함 없이 뛰어난 성능을 제공합니다. 최적의 칼날 모양과 독특한 ProMix 삼각형 바로 최적의 블렌딩 효과를 보실 수 있습니다. 식품에도 안전한 재질입니다.
핸드블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.
필립스 핸드 블렌더용 초대형 다지기 액세서리(1000ml)를 이용하여 많은 양의 고기, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 순식간에 다질 수 있습니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.
2년 제품 보증이 적용됩니다.
안전하게 손에 쥘 수 있도록 설계된 인체공학적인 소프트 터치 손잡이로 사용 중에도 핸드 블렌더를 쉽게 쥐고 조작할 수 있습니다.
손가락 하나로 블렌딩 바를 비롯한 모든 액세서리를 쉽고 빠르며 간단하게 장착 및 분리할 수 있습니다.
1L 삼각 용기가 핸드블렌더에 포함되어 있습니다. 핸드블렌더 용기에는 주입구 및 계량 표시가 있습니다. 용기 고유의 삼각형 모양으로 쉽게 잡을 수 있으며 ProMix 블렌딩 바 케이지처럼 재료를 용기 바닥으로 당기는 회전이 생겨 최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱 기능을 제공합니다.
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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