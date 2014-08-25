강력하고 제어가 간편한 핸드블렌더

800W 모터 전력, ProMix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.