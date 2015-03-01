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    Avance 컬렉션 핸드 블렌더

    HR1673/90

    강력하고 제어가 간편한 핸드 블렌더

    700W 모터 전력, Promix 블렌딩 기술 기반의 강력한 필립스 핸드블렌더는 직관적 조절을 위한 스피드 터치 버튼이 장착되어 있어 더 세게 쥘수록 더 강하게 블랜딩 해주어, 강력한 힘과 성능으로 최상의 블랜딩효과를 제공합니다. 이 핸드블렌더를 사용하여 신선한 음식을 원하는 대로 만들어 보세요.

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    Avance 컬렉션 핸드 블렌더

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    강력하고 제어가 간편한 핸드 블렌더

    700W ProMix(티타늄 코팅 칼날) 및 스피드터치가 장착된 핸드블렌더

    • 700W
    • ProMix 티타늄 기술
    • 2배 더 고와진 블렌딩*
    • 최대 50% 빨라진 속도*
    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    강력한 800W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

    강력한 800W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

    다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 800W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.

    알맞은 속도를 직관적으로 설정해 주는 SpeedTouch 기술

    알맞은 속도를 직관적으로 설정해 주는 SpeedTouch 기술

    버튼 하나로 사용할 수 있는 직관적인 조절식 속도 설정과 터보 부스트 덕분에 핸드 블렌더를 쥐고 있을 때 더 강한 힘을 이용할 수 있습니다. 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 용도와 재료에 필요한만큼 천천히 속도를 올리세요. 버튼 터치 한 번으로 좋아하는 요리를 만드실 수 있습니다.

    티타늄 코팅 칼날: 스테인리스 스틸보다 6배 강력한 재질

    티타늄 코팅 칼날: 스테인리스 스틸보다 6배 강력한 재질

    티타늄 층 코팅(TiN)으로 일반 스테인리스 스틸 칼날 보다 6배 강력한 내구성을 자랑하며 시간이 지나도 변함 없이 뛰어난 성능을 제공합니다. 최적의 칼날 모양과 독특한 ProMix 삼각형 바로 최적의 블렌딩 효과를 보실 수 있습니다. 식품에도 안전한 재질입니다.

    양파, 육류, 견과류, 치즈, 초콜릿을 다질 수 있는 초대형 다지기

    양파, 육류, 견과류, 치즈, 초콜릿을 다질 수 있는 초대형 다지기

    필립스 핸드 블렌더용 초대형 다지기 액세서리(1000ml)를 이용하여 많은 양의 고기, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 순식간에 다질 수 있습니다.

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다지는 다지기

    필립스 핸드 블렌더의 컴팩트 다지기 액세서리를 이용하여 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 다질 수 있습니다.

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.

    특수한 웨이브 형태의 튐 방지 칼날 보호대

    특수한 웨이브 형태의 튐 방지 칼날 보호대

    핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.

    인체공학적으로 설계된 손잡이로 안전하고 쉬운 조작

    인체공학적으로 설계된 손잡이로 안전하고 쉬운 조작

    안전하게 손에 쥘 수 있도록 설계된 인체공학적인 소프트 터치 손잡이로 사용 중에도 핸드 블렌더를 쉽게 쥐고 조작할 수 있습니다.

    쉬운 조립을 위해 버튼 한 개로 분리

    쉬운 조립을 위해 버튼 한 개로 분리

    손가락 하나로 블렌딩 바를 비롯한 모든 액세서리를 쉽고 빠르며 간단하게 장착 및 분리할 수 있습니다.

    최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱용 1L ProMix 용기

    최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱용 1L ProMix 용기

    1L 삼각 용기가 핸드 블렌더에 포함되어 있습니다. 핸드 블렌더 용기에는 주입구 및 계량 표시가 있습니다. 용기 고유의 삼각형 모양으로 쉽게 잡을 수 있으며 ProMix 블렌딩 바 케이지처럼 재료를 용기 바닥으로 당기는 회전이 생겨 최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱 기능을 제공합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      포함됨
      • 소형 다지기
      • 거품기
      • 초대형 다지기 2-칼날
      • 비커

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.2  m
      소비전력
      800  W
      전압
      220-240  V
      용량 용기
      1  l
      소형 다지기 용량
      300  ml
      진동수
      50/60  Hz
      초대형 다지기 용량
      1000  ml

    • 디자인

      색상
      블랙

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 착탈식 샤프트
      • 식기세척기 사용 가능
      • 터보 기능
      • 다양한 속도

    • 마감

      본체 재질
      ABS 플라스틱
      액세서리 재질
      SAN 플라스틱
      바 재질
      메탈
      칼날 재질
      티타늄

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • *토마토와 조리하지 않은 채소로 내부 테스트를 실시하여 종 모양 칼날 챔버를 탑재한 필립스 핸드 블렌더와 비교한 결과입니다.

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