주스의 양은 최대로, 간편하게

더 많아진 주스 추출량과 1분 안에 끝나는 세척 등 크기가 반으로 작아진 컴팩트 디자인의 주서기에는 원하는 모든 것이 있습니다!* 깔대기형 주입구 액세서리를 사용하면 모든 작은 과일들을 한 번에 넣을 수 있습니다!