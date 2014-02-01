HR1833/00
주스의 양은 최대로, 간편하게
더 많아진 주스 추출량과 1분 안에 끝나는 세척 등 크기가 반으로 작아진 컴팩트 디자인의 주서기에는 원하는 모든 것이 있습니다!* 깔대기형 주입구 액세서리를 사용하면 모든 작은 과일들을 한 번에 넣을 수 있습니다!모든 혜택 보기
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주서기에 집에 있는 컵(최대 12cm 높이)을 사용할 수 있습니다. 내장형 꼭지 바로 밑에 컵을 놓고 주스를 따르면 됩니다.
과육 용기를 비우지 않고도 한 번에 최대 1.5L의 주스를 추출할 수 있습니다.
필립스 주서기는 QuickClean 기술로 쉽게 세척할 수 있도록 제작되었습니다. 내장된 과육 용기와 매끄러운 표면 덕분에 1분이면 세척이 완료됩니다.
일반적으로 과육 찌꺼기가 거름망에 끼어 청소하기가 매우 힘듭니다. 혁신적인 QuickClean 기술이 적용된 거름망은 표면이 매끄러워 일반적인 주방용 스펀지로도 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
과육 찌꺼기는 필립스 주서기의 과육 용기에 모두 모아집니다. 덕분에 뚜껑과 같은 다른 부분에서 과육 찌꺼기를 제거할 필요가 없어졌습니다. 구석진 곳이나 구멍이 없는 둥근 모양에 표면이 매끄러우므로 과육을 손쉽게 꺼내어 처리할 수 있고 용기를 세척하기도 훨씬 수월합니다.
베리나 작은 과일들을 재료 투입구에 넣는 것은 번거로울 수 있습니다. 깔대기형 주입구 액세서리를 투입구에 바로 끼워 모든 과일을 한 번에 넣어보세요.
진정한 양방향 주서기로 주스를 만들어 보세요. 뚜껑과 과육 용기가 투명해 과일과 야채가 주스가 되는 것을 볼 수 있습니다. 용기가 가득 차서 비워야 할 때를 직접 확인할 수도 있습니다.
누수 방지 기능이 활성화되면 주서기에서 주스가 흘러 나오는 것을 방지합니다. 누수 방지 기능이 있는 추출구를 분리할 수 있고 식기세척기 사용이 가능한 재질로 만들어져 세척이 간편합니다. 한 번만 움직이면 주스가 흘러 나오는 것을 방지하고 조리대 위를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 통해 세척할 수 있으므로 보다 쉽고 빠른 세척이 가능합니다.
반으로 작아진* 주서기가 공간을 거의 차지하지 않습니다. 부엌 싱크대 위에 놓거나 간편하게 보관할 수 있습니다.
주서기는 모양이 둥글고 표면이 매끈하여 수돗물에도 쉽게 세척할 수 있습니다.
디자인 사양
액세서리
기술 사양
일반 사양
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