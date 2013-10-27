주스의 양은 최대로, 간편하게

반으로 작아진 컴팩트한 디자인의 주서기로 주스 추출량은 많아지고 세척은 1분 안에 끝낼 수 있어 원하시는 모든 조건이 충족됩니다*. 건강한 홈메이드 주스를 매일 즐겨보세요.