HR1836/00
주스의 양은 최대로, 간편하게
반으로 작아진 컴팩트한 디자인의 주서기로 주스 추출량은 많아지고 세척은 1분 안에 끝낼 수 있어 원하시는 모든 조건이 충족됩니다*. 건강한 홈메이드 주스를 매일 즐겨보세요.모든 혜택 보기
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과육 용기를 비우지 않고도 한 번에 최대 1.5L의 주스를 추출할 수 있습니다.
필립스 주서기는 QuickClean 기술로 쉽게 세척할 수 있도록 제작되었습니다. 내장된 과육 용기와 매끄러운 표면 덕분에 1분이면 세척이 완료됩니다.
누수 방지 장치가 내장되어 있어 주서기를 사용하는 도중에 멈춰도 흐르는 주스 없이 주방을 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 추출구를 돌리기만 하면 누수가 방지됩니다.
구석진 곳이나 구멍이 없는 둥근 모양 덕분에 남은 과육이 과육 용기에 깔끔하게 모입니다.
진정한 양방향 주서기로 주스를 만들어 보세요. 뚜껑과 과육 용기가 투명해 과일과 야채가 주스가 되는 것을 볼 수 있습니다. 용기가 가득 차서 비워야 할 때를 직접 확인할 수도 있습니다.
반으로 작아진* 주서기가 공간을 거의 차지하지 않습니다. 부엌 싱크대 위에 놓거나 간편하게 보관할 수 있습니다.
주서기에 집에 있는 컵(최대 12cm 높이)을 사용할 수 있습니다. 내장형 꼭지 바로 밑에 컵을 놓고 주스를 따르면 됩니다.
500W 모터로 추출하기 힘든 과일과 야채로도 주스를 만들 수 있습니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 통해 세척할 수 있으므로 보다 쉽고 빠른 세척이 가능합니다.
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
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